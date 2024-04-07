خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

نجوم رمضان 2

هذه هي الحلقة الثانية من "نجوم رمضان"، وهي سلسلة آراء ترصد أبرز الفنانين الذين تألقوا في الدراما الرمضانية هذا العام، واستطاعوا لفت أنظار المشاهدين بأدائهم المميز لشخصياتهم في أعمالهم الفنية هذا العام.

ومن أبرز هؤلاء النجوم أحمد العوضي الذي جسد واحدا من أجمل أدواره في مسلسل "حق عرب"، من خلال دور البطل الشعبي، أو بطل الحارة المصرية الشعبية، الذي يحبه الصغار والكبار، القوي دون افتراء على الضعيف، الشهم الذي ينصر المظلوم.

وأجمل ما فعله أحمد العوضي بهذه الشخصية، أنه استطاع رسم خط فاصل بين البطل الشعبي، الراجل الشهم الشجاع، وبين البلطجي المجرم، وهو خيط دقيق نادرا ما تلتفت إليه كثير من الأعمال الفنية، بحيث يصعب معها التفرقة بين البطل الشعبي والبلطجي المجرم.

نجح أحمد العوضي في تجسيد شخصية "عرب السويركي"، الذي يدخل في عداء مع والده "عبدربه"، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، دون أن يعلم أي منهما أنهما أب وابن، بعد أن قامت "صباح" (أم عرب الحقيقية)، التي تلعب دورها باقتدار الفنانة وفاء عامر، بتبديل ابنها مع ابنة جارتها، التي تلعب دورها الفنانة القديرة سلوى عثمان، وذلك خوفا عليه من القتل على يد والده.

تقمص أحمد العوضي عرب السويركي، تلبس الشخصية وفهم أبعادها النفسية، ساعدته تركيبته الجسمانية، في شعور المشاهدين بصدق أدائها، دون زيف أو مبالغة، كما أن قوته وشجاعته وبطولته، لم تستطع أن تخفي عن شخصيته جانبها الرومانسي، حين وقع في حب "حنان"، التي تلعب دورها الفنانة دينا فؤاد، قبل أن يختلفا وتتزوج من عدوه، ويدق قلبه لاحقا لـ "أنغام"، ابنة عدوه التي بدلتها أمه معه بعد ولادتهما، والتي تلعب دورها بتميز الفنانة كارولين عزمي.

كارولين عزمي

مشاعر عديدة ومتباينة، ما بين الفرح والحزن، الغدر والخيانة، الحب والكره، التسامح والانتقام، نجح "العوضي" في تجسيدها، باتساق وتناغم، دون مبالغة، مستعينا بأداء جسدي وعاطفي مميز، وبقدرة لافتة على استخدام أدواته الداخلية والخارجية.

القصة الجميلة، والحبكة الجيدة، والصراعات التي تدور في الحي الشعبي، والأداء الصادق، والتصوير والإخراج، كلها عناصر ساعدت على نجاح مسلسل "حق عرب"، الذي أعتقد أنه العمل الأكثر انتشارا في الشارع وربما على "السوشيال ميديا" أيضا، وإن كنت لا أعتبر الأخيرة معيارا حقيقيا للتقييم.

"حق عرب" من بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي وكارولين عزمي ووليد فواز وأحمد صيام وسلوى عثمان ودنيا المصري ووفاء مكي وأحمد عبدالله محمود وميدو ماهر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.