عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرب الطائرات بدون طيار في المكسيك: عصابات المخدرات تتسلح بأسلحة مضادة للدرونات

صدى البلد

انتشرت صور على منصة X - تويتر هذا الأسبوع تظهر مسلحين تابعين لعصابات المخدرات المكسيكية وهم يتباهون بأسلحة ضخمة. 

وقارن مستخدمو الإنترنت هذه الأسلحة بأسلحة مشابهة في لعبة GTA 5، وهناك سبب مخيف يجعل مسلحي أكبر عصابات المخدرات في المكسيك - كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) وكارتل سينالوا - يتسلحون بها.

هذه الأسلحة هي بنادق C-UAS - تستخدمها الجيوش في جميع أنحاء العالم لإسقاط الطائرات بدون طيار - وهي رد على الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار المسلحة من قبل عصابات المخدرات في صراعها للسيطرة على تجارة المخدرات.

يقول الخبراء إن كارتل CJNG كان السباق في هذا المجال، حيث بدأ في تسليح الطائرات بدون طيار منذ عام 2017.

 وسرعان ما حذت كارتل سينالوا حذوه، والآن تمتلك العصابات وحدات من المسلحين مخصصة لحرب الطائرات بدون طيار، حيث تقوم بتجهيز هذه الأجهزة بالقنابل وتوجيهها نحو الأهداف.

أربعة أسباب لاستخدام الطائرات بدون طيار

صرح الدكتور روبرت جيه بنكر، خبير الأمن ومدير البحث والتحليل في C/O Futures، لصحيفة ديلي ستار أن عصابات المخدرات تستخدم الطائرات بدون طيار المسلحة لأربعة أسباب:

سباق تسلح جديد

يقول الدكتور بنكر إن استخدام الطائرات بدون طيار بجميع هذه الطرق من شأنه أن يساعد في الحد من "خسائر الأفراد والمعدات/المركبات في الهجوم" للعصابة. 

وأضاف: "ومن ثم، فإننا نرى الآن كارتل CJNG (ويمكن للمرء أن يتوقع CDS؛ سينالوا) يبدأ في استخدام أسلحة مضادة للطائرات بدون طيار. تريد العصابة أن تلغي المزايا التي توفرها هذه الطائرات بدون طيار لمنافسيها."

يبدو أن حرب الطائرات بدون طيار هي الفصل التالي في الصراع الدموي بين عصابات المخدرات المكسيكية، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف وتطور التكتيكات المستخدمة في هذه الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

ترشيحاتنا

سرقت من مصر|عرض أقدم «مخطوطة قبطية» في العالم للبيع بلندن بمبلغ خرافي

المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد نعينع: التبرك بالضريح في أي مسجد لا يخالف الشرع

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرة ومنظومة صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن

القيادة الأمريكية تعلن تدمير منظومة صواريخ أرض جو بمنطقة تابعة للحوثيين باليمن

نتنياهو يواصل التهديد بإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

إطلالة بسيطة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

في اليوم العالمي للصحة.. مشروبات خارقه تساعد على التخسيس

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ