حرب الطائرات بدون طيار في المكسيك: عصابات المخدرات تتسلح بأسلحة مضادة للدرونات

انتشرت صور على منصة X - تويتر هذا الأسبوع تظهر مسلحين تابعين لعصابات المخدرات المكسيكية وهم يتباهون بأسلحة ضخمة.

وقارن مستخدمو الإنترنت هذه الأسلحة بأسلحة مشابهة في لعبة GTA 5، وهناك سبب مخيف يجعل مسلحي أكبر عصابات المخدرات في المكسيك - كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) وكارتل سينالوا - يتسلحون بها.

هذه الأسلحة هي بنادق C-UAS - تستخدمها الجيوش في جميع أنحاء العالم لإسقاط الطائرات بدون طيار - وهي رد على الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار المسلحة من قبل عصابات المخدرات في صراعها للسيطرة على تجارة المخدرات.

يقول الخبراء إن كارتل CJNG كان السباق في هذا المجال، حيث بدأ في تسليح الطائرات بدون طيار منذ عام 2017.

وسرعان ما حذت كارتل سينالوا حذوه، والآن تمتلك العصابات وحدات من المسلحين مخصصة لحرب الطائرات بدون طيار، حيث تقوم بتجهيز هذه الأجهزة بالقنابل وتوجيهها نحو الأهداف.

أربعة أسباب لاستخدام الطائرات بدون طيار

صرح الدكتور روبرت جيه بنكر، خبير الأمن ومدير البحث والتحليل في C/O Futures، لصحيفة ديلي ستار أن عصابات المخدرات تستخدم الطائرات بدون طيار المسلحة لأربعة أسباب:

سباق تسلح جديد

يقول الدكتور بنكر إن استخدام الطائرات بدون طيار بجميع هذه الطرق من شأنه أن يساعد في الحد من "خسائر الأفراد والمعدات/المركبات في الهجوم" للعصابة.

وأضاف: "ومن ثم، فإننا نرى الآن كارتل CJNG (ويمكن للمرء أن يتوقع CDS؛ سينالوا) يبدأ في استخدام أسلحة مضادة للطائرات بدون طيار. تريد العصابة أن تلغي المزايا التي توفرها هذه الطائرات بدون طيار لمنافسيها."

يبدو أن حرب الطائرات بدون طيار هي الفصل التالي في الصراع الدموي بين عصابات المخدرات المكسيكية، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف وتطور التكتيكات المستخدمة في هذه الحرب.