تحركات في أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الأسبوع، بعد تباين شهدته خلال الأسبوع الماضي وانخفاض في العملة الأمريكية.

ننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد 7 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بإغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد ليصل 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع، مقابل 46.42 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس ختام تعاملات الأسبوع بارتفاع 18 قروش .

وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي اليوم بنحو 26 قروش ليسجل 51.26 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ليصل لـ 59.59 جنيه للشراء و 60.20 جنيه للبيع بزيادة 23 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 52.37 جنيه للشراء 52.89 جنيه للبيع بزيادة قدرها 26 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع بزيادة 12 قرش مقارنة بإغلاق الخميس الماضي.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.21 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع مقابل 51.52 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 6 قروش .

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.68 جنيه للشراء و60.15 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.32 جنيه للشراء 52.85 جنيه للبيع بزيادة 30 قرش .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي مستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس نهاية الأسبوع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.48 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع مقابل 47.47 سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 15 قرش.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.45 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع مقابل 51.52 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بارتفاع 9 قروش.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 60 جنيه للشراء و 60.19 جنيه للبيع مقابل 60.08 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 11 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.65 جنيه للشراء 52.83 جنيه للبيع بزيادة 18 قرش.