رعب قرن الشيطان.. حالات غريبة لنمو قرون في رءوس وأجساد البشر

أثار خبر رجل أزيل "قرن شيطان" بطول 4 بوصات من رأسه حالة من الذهول على وسائل التواصل الاجتماعي.

عادت قصة شيام لال ياداف إلى الظهور على منصة X (تويتر سابقًا) هذا الأسبوع، مما أثار موجة من القصص المشابهة حول نمو زوائد غريبة في جميع أنحاء العالم.

قال ياداف، البالغ من العمر 74 عامًا آنذاك، إن القرن الذي يشبه قرن وحيد القرن بدأ ينمو على فروة رأسه بعد أن اصطدم برأسه.

وكان حلاقه يساعده في "السيطرة عليه" عن طريق قصه، لذلك تجاهله ياداف حتى بدأ في التصلب والسمك، مما أدى إلى مقارنته ببطل القصص المصورة هيل بوي.

قال الأطباء إن الزائدة - التي تسمى القرن الدهني - مصنوعة من الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في أظافر القدم والشعر البشري. في عام 2019، أزال الجراحون في الهند الزائدة من رأس ياداف باستخدام شفرة معقمة - تشبه مقص أظافر كبير.

حالات مشابهة تثير الدهشة

لا يزال سبب ظهور هذه القرون غير معروف، ولكن يُعتقد أنها قد تنجم عن التعرض للإشعاع أو ضوء الشمس.

وفي حالة مشابهة أخرى، أطلق على سيدة مسنة تدعى ليانغ شيوزهين لقب "امرأة وحيد القرن" بعد أن نبتت زائدة غريبة مماثلة من وسط رأسها.

وعلى الرغم من أن هذه الزوائد تكون صغيرة وحميدة في كثير من الأحيان، إلا أنها يمكن أن تكون أكبر بكثير وخبيثة في بعض الحالات.

فقد ظهر قرن جلدي على يد امرأة تبلغ من العمر 102 عامًا في اليابان، وكان طوله حوالي 8 سم وعرضه 6 سم، بينما نمت بعض الزوائد من الأذنين والمناطق التناسلية.

كما عانت امرأة مسنة أخرى من ألم مبرح بعد ظهور ثلاث زوائد صلبة وخشنة - تشبه أظافر القدم الكبيرة - من باطن قدمها.

توثيق تاريخي لحالات "قرون الجلد"

وفقًا لحساب VisionaryVoid على منصة X، تم توثيق أول حالة لقرن جلدي في عام 1588 لامرأة مسنة من ويلز تدعى مارغريت غريفيث.

وقد أثارت هذه القصص ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن اشمئزازهم ورعبهم، بينما أبدى آخرون اهتمامًا وفضولًا، واقترح البعض الآخر التعايش مع هذه الزوائد الغريبة وتزيينها.