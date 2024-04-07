رواندا.. ذكرى مرعبة لـ "التطهير" الإفريقي وحقبة الإبادة المروعة

مرت 30 عامًا منذ تحولت رواندا إلى نسخة أكثر رعباً من فيلم "التطهير"، حيث قتل ما يقرب من 800 ألف شخص وتعرضت 250 ألف امرأة للاعتداء.

أصبحت البلاد ساحة للقتل - حيث أُجبر الأزواج على إعدام زوجاتهم، وتحول الراهبات والكهنة إلى قتلة، واستخدم المسلحون المتعطشون للدماء المناجل لتقطيع المدنيين.

قد يكون بعض قرائنا أصغر من أن يتذكروا أيام الفوضى المأساوية التي استمرت 100 يوم في عام 1994، وفيما يلي نلخص أحداث الإبادة الجماعية المروعة.

جذور الصراع: الهوتو والتوتسي

لفهم سبب الابادة، نحتاج إلى لمحة موجزة عن الأغلبية العرقية الهوتو والأقلية التوتسي التي تشكل حوالي 15% فقط من سكان البلاد.

على الرغم من كونهم أقل عددًا، إلا أن التوتسي حكموا البلاد لفترة طويلة قبل الإطاحة بالملكية في عام 1959، مما تسبب في فرار التوتسي.

ومع ذلك، شكل المنفيون التوتسي قوة متمردة تسمى الجبهة الوطنية الرواندية (RPF) قبل غزو البلاد في عام 1990 من قاعدتهم المجاورة في أوغندا.

تم الاتفاق على السلام في النهاية بعد ثلاث سنوات، لكن إسقاط طائرة تقل الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا تسبب في اندلاع موجة من العنف الوحشي.

ألقى المتطرفون الهوتو باللوم على الجبهة الوطنية الرواندية التي اتهمت بدورها نظراءها الهوتو باستخدام الحادث كذريعة لارتكاب الإبادة الجماعية.

100 يوم من الرعب

بغض النظر عمن كان مسؤولاً في النهاية عن تحطم الطائرة، فإن ما حدث بين 7 أبريل و 15 يوليو كان يفوق التصور.

بعد يوم واحد فقط من سقوط الطائرة، شرعت القوات الهوتو في حملة إرهاب استمرت 100 يوم استهدفت التوتسي بوحشية ودقة مزعجة.

تم تزويد المسلحين بقوائم بأسماء المعارضين الذين يمكنهم إبادتهم، وتلقوا تعليمات بقتل أفراد عائلاتهم أيضًا، باستخدام المناجل والبنادق في الغالب.

كما تم وضع حواجز على الطرق - ولسوء حظ التوتسي، كانت بطاقات هويتهم تحمل عرقهم، لذلك تم التعرف عليهم بسهولة.

تعرضت نساء التوتسي للاعتداء واستخدمن كرقيق للجنس، وأجبر بعض الرجال على قتل زوجاتهم بينما قتل الجيران جيرانهم.

دور الكنيسة الكاثوليكية

بحث بعض التوتسي المذعورون عن ملجأ في الكنائس، ليتم اغتيالهم من قبل الراهبات والكهنة.

وفي عام 2016، اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية في رواندا عن دورها في الإبادة الجماعية، واعترف البابا فرانسيس أيضًا بالفظائع التي ارتكبها بعض رجال الدين الكاثوليك.

خلال 100 يوم من القتل، تم تشجيع المواطنين على المشاركة في عمليات القتل التي نفذتها في الغالب ميليشيا "إنترهاموي" التابعة للحزب الحاكم.

وتم بث أسماء التوتسي على قوائم القتل عبر الراديو، وقتل ما يقدر بنحو 5000 شخص في كنيسة ناتاراما الكاثوليكية في أغسطس من ذلك العام.

صمت دولي وعواقب مأساوية

فشلت الدول بالخارج في اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية، حيث كانت الولايات المتحدة حريصة على عدم التدخل بعد مقتل بعض قواتها في الصومال قبل 12 شهرًا.

أودت الإبادة الجماعية بحياة التوتسي في الغالب، لكن حصيلة القتلى شملت أيضًا بعض الهوتو المعتدلين.

وانتهت في النهاية عندما اقتحمت الجبهة الوطنية الرواندية العاصمة كيجالي في 4 يوليو 1994، قبل أن يفر ما يقدر بمليوني من الهوتو إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لا تزال الجبهة الوطنية الرواندية في السلطة في رواندا حتى يومنا هذا، وتم توجيه الاتهام إلى 93 شخصًا بعد محاكمات الإبادة الجماعية بعد سنوات.

أصبح الحديث عن العرق الآن غير قانوني في رواندا، ويتم عرض رفات الأشخاص الذين تم إعدامهم في مركز مورامبي التذكاري للإبادة الجماعية.

ولا تزال رواندا تعاني من آثار الإبادة الجماعية، وتحاول بناء مستقبل أفضل، وتذكر العالم بمخاطر الكراهية والعنف العرقي.