سر الحياة السعيدة وطول العمر: قواعد "التسعة الأقوياء" من المناطق الزرقاء

يرغب معظمنا في تحقيق أقصى استفادة من الحياة، وإذا كنت تسعى إلى عيش حياة طويلة وسعيدة، فقد ترغب في الإنصات.

ذلك لأن قاعدة "التسعة الأقوياء" يمكن أن تساعدك على العيش حتى سن 100 عام، وفقًا للخبراء.

بالإضافة إلى الحفاظ على لياقتك، وتناول الطعام الصحي، وشرب الكثير من الماء، والتوقف عن بعض العادات السيئة، يُزعم أنه يمكنك أيضًا اعتماد قاعدة "التسعة الأقوياء" في حياتك لمحاولة تعزيز طول العمر.

البحث عن سر طول العمر

حاول الخبراء العثور على سر الحياة الطويلة والسعيدة لقرون. ويبدو أنهم ذهبوا مباشرة إلى المصدر لمعرفة ذلك بعد أن أثار اهتمامهم نتائج دراسة التوائم الدنماركية.

وجدت الدراسة أن حوالي 20% فقط من عمر الشخص العادي تحدده الجينات. في حين أن حوالي 80% يتأثر بنمط الحياة والبيئة.

بعد الاطلاع على البحث، قرر دان بيوتنر استكشاف الموضوع بشكل أكبر في محاولة "لهندسة طول العمر بشكل عكسي"، من خلال إلقاء نظرة على خمس مناطق في العالم حيث يعيش الناس أطول حياة صحية.

المناطق الزرقاء: نموذج للحياة الصحية

حدد دان هذه "المناطق الزرقاء" - والتي تشمل إيكاريا في اليونان، ولوما ليندا في كاليفورنيا، ونيكويا في كوستاريكا، وأوكيناوا في اليابان، وسردينيا في إيطاليا. هذه مناطق جغرافية ذات معدلات أقل من الأمراض المزمنة ومتوسط عمر متوقع أطول.

من خلال التعاون مع ناشيونال جيوغرافيك، وجد دان "مجموعات من الناس" في هذه المواقع، والتي تتمتع بمتوسط عمر متوقع مرتفع، للتحقيق في كيفية ازدهار جميع هؤلاء الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام.

قواعد "التسعة الأقوياء"

قام فريق من الباحثين الطبيين وعلماء الأنثروبولوجيا والديموغرافيا وعلماء الأوبئة بالبحث عن "القواسم المشتركة القائمة على الأدلة" التي تشترك فيها هذه الوجهات.

وجد دان وفريقه تسعة مبادئ وممارسات مثيرة للاهتمام أدركوا أنه يمكن تطبيقها في المجتمعات في جميع أنحاء العالم لزيادة طول حياتنا، حيث أن سكان المناطق الزرقاء أكثر عرضة لعشر مرات للوصول إلى سن 100 عام من أي شخص آخر.

لكن ما هي قواعد "التسعة الأقوياء"؟ تحقق منها أدناه ...

من خلال تبني هذه المبادئ البسيطة، يمكننا جميعًا أن نأمل في عيش حياة أطول وأكثر سعادة وصحة، على غرار سكان المناطق الزرقاء.