مأساة راح ضحيتها 800 ألف إنسان.. 30 عاما ولم تنه آلام الجراح بمذبحة الإبادة الجماعية في رواندا| الغرب يعترف بجريمته بعد فوات الأوان

يحيي الروانديون اليوم ذكرى مرور 30 ​​عامًا على الإبادة الجماعية التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 800 ألف شخص على يد المتطرفين المدعومين من الحكومة، مما أدى إلى تحطيم الدولة الصغيرة في شرق إفريقيا التي لا تزال تتصارع مع الإرث المروع للمذابح، وقد أظهرت رواندا نمواً اقتصادياً قوياً في السنوات التي تلت ذلك، ولكن الندوب ما زالت قائمة، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت المصالحة الحقيقية قد تحققت في ظل الحكم الطويل للرئيس بول كاغامي، الذي أوقفت حركته المتمردة الإبادة الجماعية واستولت على السلطة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فمن المقرر أن يقود كاجامي، الذي أشاد به الكثيرون لأنه جلب الاستقرار النسبي ولكن الآخرين يذمونه لعدم تسامحه مع المعارضة، فعاليات إحياء الذكرى الكئيبة اليوم الأحد في العاصمة كيغالي، ومن بين الزوار الأجانب وفد برئاسة بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي أثناء الإبادة الجماعية، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

شعلة للذكرى .. وآلام الذكريات

وسيشعل كاغامي شعلة الذكرى ويضع إكليلا من الزهور على موقع تذكاري يضم رفات 250 ألف من ضحايا الإبادة الجماعية في كيغالي، وقد اندلعت أعمال القتل عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، فوق كيجالي، واتهم التوتسي بإسقاط الطائرة وقتل الرئيس، وأصبحوا أهدافًا للمذابح التي ارتكبها المتطرفون الهوتو والتي استمرت أكثر من 100 يوم في عام 1994، كما قُتل بعض الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حماية أفراد أقلية التوتسي.

ولطالما ألقت السلطات الرواندية باللوم على المجتمع الدولي لتجاهل التحذيرات بشأن عمليات القتل، وأعرب بعض الزعماء الغربيين عن أسفهم، وقد استشهد كلينتون، بعد ترك منصبه، بالإبادة الجماعية في رواندا باعتبارها فشلاً لإدارته، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا قبل مراسم الأحد، يوم الخميس، إن فرنسا وحلفائها كان بإمكانهم وقف الإبادة الجماعية لكنهم يفتقرون إلى الإرادة للقيام بذلك، وجاء إعلان ماكرون بعد ثلاث سنوات من اعترافه "بالمسؤولية الهائلة" التي تتحملها فرنسا - أقرب حليف أوروبي لرواندا في عام 1994 - لفشلها في وقف انزلاق رواندا إلى المذبحة.

التكوين العرقي بين الهوتو والتوتسي

وظل التكوين العرقي لرواندا دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 1994، مع أغلبية من الهوتو. ويمثل التوتسي 14% والتوا 1% فقط من سكان رواندا البالغ عددهم 14 مليون نسمة، وحظرت حكومة كاغامي التي يهيمن عليها التوتسي أي شكل من أشكال التنظيم على أسس عرقية، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء هوية رواندية موحدة، ولم تعد بطاقات الهوية الوطنية تحدد هوية المواطنين حسب المجموعة العرقية، وفرضت السلطات قانون عقوبات صارماً لملاحقة المشتبه بهم في إنكار الإبادة الجماعية أو "الإيديولوجية" التي تقف وراءها، ويقول بعض المراقبين إن القانون يُستخدم لإسكات المنتقدين الذين يشككون في سياسات الحكومة.

واتهمت جماعات حقوقية جنود كاغامي بتنفيذ بعض عمليات القتل أثناء وبعد الإبادة الجماعية في انتقام واضح، لكن السلطات الرواندية ترى هذه المزاعم بمثابة محاولة لإعادة كتابة التاريخ، وكان كاغامي قد قال في وقت سابق إن قواته أظهرت ضبط النفس في مواجهة الإبادة الجماعية، ومن المتوقع أن يلقي كاغامي كلمة وستقام وقفة احتجاجية ليلية في وقت لاحق يوم الأحد كجزء من أسبوع من أنشطة الذكرى.

تلك أهداف إحياء الذكرى

وعن أهمية فعاليات إحياء الذكرى، يقول نفتال أهيشاكي، رئيس إيبوكا، وهي مجموعة بارزة من الناجين، لوكالة أسوشيتد برس إن إبقاء ذكرى الإبادة الجماعية حية يساعد في محاربة العقلية التي تسمح للجيران بالانقلاب على بعضهم البعض، مما أسفر عن مقتل حتى الأطفال، ولا يزال يتم اكتشاف المقابر الجماعية في جميع أنحاء رواندا بعد مرور 30 ​​عامًا، وهو ما يذكرنا بحجم عمليات القتل.

وأضاف أهيشاكي: "لقد حان الوقت لمعرفة ما حدث، ولماذا حدث، وما هي عواقب الإبادة الجماعية علينا كناجين من الإبادة الجماعية، وعلى بلدنا، وعلى المجتمع الدولي"، وقال إن بلاده قطعت شوطا طويلا منذ التسعينيات، عندما شارك الناجون والمسؤولون الحكوميون فقط في فعاليات إحياء الذكرى، ولكن اليوم، حتى أولئك الذين هم من أفراد عائلات الجناة يأتون للمشاركة".

انتخابات رئاسية في يوليو القادم

وكان كاجامي، الذي نشأ لاجئا في أوغندا المجاورة، هو الحاكم الفعلي لرواندا منذ المذبحة، حيث شغل أولا منصب نائب الرئيس في الفترة من 1994 إلى 2000، ثم كرئيس بالنيابة، وتم انتخابه لمنصبه في عام 2003 ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه عدة مرات، وهو مرشح للانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو، وقد فاز في الانتخابات الأخيرة بحوالي 99% من الأصوات.

ويقول نشطاء حقوقيون وآخرون إن الرئيس كاجامي الاستبدادي خلق مناخا من الخوف لا يشجع على إجراء مناقشة مفتوحة وحرة للقضايا الوطنية، واتهم منتقدون الحكومة بإجبار المعارضين على الفرار أو سجنهم أو جعلهم يختفون بينما يقتل البعض في ظروف غامضة، وقد أخطر المنافسين السياسيين لكاجامي هم رفاقه السابقون من التوتسي الذين يعيشون الآن في المنفى.

وعلى الرغم من أن رواندا سلمية في معظمها، إلا أنها كانت تعاني أيضًا من علاقات مضطربة مع جيرانها، وفي الآونة الأخيرة، اندلعت التوترات مع الكونغو، حيث تبادل زعماء البلدين الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة، وتوترت العلاقات مع بوروندي بسبب مزاعم بأن كيجالي تدعم جماعة متمردة تهاجم بوروندي، ولم يتم تطبيع العلاقات مع أوغندا بشكل كامل بعد بعد فترة من التوترات الناجمة عن مزاعم رواندا بأن أوغندا تدعم المتمردين المعارضين لكاجامي.