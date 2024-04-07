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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 28| مكي يحول منزله لفندق.. ومحمود الليثي «دبلوماسي»

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث الكوميدية بين الكبير وباقى فريق عمل المسلسل.

بدأت الحلقة باستمرار تحويل الكبير منزله إلى فندق سياحي حيث قام بالاستعانة ببعض البلوجر للترويج للفندق وعمل الدعاية الخاصة به.

وظهر محمود الليثي كضيف شرف ضمن أحداث حلقة اليوم وهو يجسد شخصية أحد الدبلوماسيين.

وانتهت الحلقة باستهداف محمود الليثي من قبل سيدة مجهولة التي تقوم بتحضير قنبلة لكي تقتله بها.
 



أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير

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