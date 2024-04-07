مشكلة عالمية.. رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع إيران في الهجوم والدفاع

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، على تهديدات إيران بالرد على اغتيال كبير ضباط الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن القوات مستعدة تماما.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاليفي إن إسرائيل "في حرب متعددة الجبهات".

وتابع: "لا يوجد سبب للذعر، ولكن لا يوجد أيضا مجال للرضى عن النفس.. يجب أن نكون على دراية بالوضع، ومستعدين دائما".

وأكد أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعدة وتعمل في جميع الساحات، في الجنوب، وفي الشمال، في يهودا والسامرة وفي الساحات البعيدة، مشددا على أن جيش الاحتلال يعرف أيضا كيفية التعامل مع إيران، في الهجوم والدفاع.

وأوضح: "لقد استعددنا لهذا، ولدينا أنظمة دفاعية جيدة، ونعرف كيف نتصرف بقوة ضد إيران في الأماكن القريبة والبعيدة"، مضيفا: "نحن نعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

وقال إنه منذ بداية الحرب في غزة، "حاولت إيران التنصل والاختباء من التورط المباشر فيها، لكننا نعلم أنها تنشط وتوجه وتمول وتنقل المعرفة إلى جميع وكلائها في المنطقة، من حزب الله، عبر يهودا والسامرة إلى اليمن".

وأضاف: "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب، بل العالم الغربي والعربي بأكمله، إيران مشكلة عالمية، كانت ولا تزال، المشكلة الكبيرة".