عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشكلة عالمية.. رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع إيران في الهجوم والدفاع

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، على تهديدات إيران بالرد على اغتيال كبير ضباط الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن القوات مستعدة تماما.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاليفي إن إسرائيل "في حرب متعددة الجبهات".

وتابع: "لا يوجد سبب للذعر، ولكن لا يوجد أيضا مجال للرضى عن النفس.. يجب أن نكون على دراية بالوضع، ومستعدين دائما".

وأكد أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعدة وتعمل في جميع الساحات، في الجنوب، وفي الشمال، في يهودا والسامرة وفي الساحات البعيدة، مشددا على أن جيش الاحتلال يعرف أيضا كيفية التعامل مع إيران، في الهجوم والدفاع.

وأوضح: "لقد استعددنا لهذا، ولدينا أنظمة دفاعية جيدة، ونعرف كيف نتصرف بقوة ضد إيران في الأماكن القريبة والبعيدة"، مضيفا: "نحن نعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

وقال إنه منذ بداية الحرب في غزة، "حاولت إيران التنصل والاختباء من التورط المباشر فيها، لكننا نعلم أنها تنشط وتوجه وتمول وتنقل المعرفة إلى جميع وكلائها في المنطقة، من حزب الله، عبر يهودا والسامرة إلى اليمن".

وأضاف: "إيران لا تهدد إسرائيل فحسب، بل العالم الغربي والعربي بأكمله، إيران مشكلة عالمية، كانت ولا تزال، المشكلة الكبيرة".

الاحتلال الاسرائيلي الحرس الثوري الإيراني الحرب في غزة العاصمة السورية دمشق العاصمة السورية الولايات المتحدة هجوم إسرائيلي تهديدات إيران هجوم اسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

محمد صلاح يحرز التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد

ليفربول يفرط في الصدارة لصالح أرسنال بالتعادل أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا مع ليفربول

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

جالانت: حماس فقدت السيطرة ولا تشكل خطرا على مواطني إسرائيل

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

انخفض 2422 جنيها.. عرض العيد الأقوى على موبايل سامسونج الأفضل مبيعا

مشكلة عالمية.. رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع إيران في الهجوم والدفاع

أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

أمير كرارة لصدى البلد: تحديت نفسي في بيت الرفاعي وأتقبّل كل التعليقات الإيجابية أو السلبية| حوار

بدون مكياج.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كجوال.. شاهد

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ