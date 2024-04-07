جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة| إعلان مواعيد المهام الآدائية

تلقى موقع صدى البلد عددا من الاستفسارات بشأن أخبار وتفاصيل جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة لجميع المراحل التعليمية .

وتستعد مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة للمواد الأساسية لجميع المراحل التعليمية قريباً بعد اعتماده رسمياً من محافظ الجيزة .

وقبل إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة ، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الثاني “للمهام الآدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وبعد إعلان جدول امتحانات الترم الثاني “للمهام الآدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، قالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : يتم اجراء المهام الادائية لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني ، ويتم وضع المهام الادائية بمعرفة موجه المادة مع مراعاة اختبار المهام المناسبة لميول التلاميذ

وتكون المهام الادائية فترة دراسية كاملة اثناء اليوم الدراسي ، ولا يتم عقد امتحانات الترم الثاني 2024 للمهام الادائية في الحصة الأولى والحصة الأخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 “للمهام الآدائية”

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

وفي القاهرة أيضا مازال طلاب المدارس ينتظرون إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة ، لجميع الصفوف الدراسية .

ولكن قبل إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة ، أعلنت الإدارات التعليمية مثل إدارة حلوان التعليمية جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لـ “المهام الآدائية”

منع عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تراعي مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و7 مايو القادم.

وحتى الآن .. تم إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في محافظات: الغربية - الإسماعيلية - المنوفية - دمياط - الدقهلية.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية شدد خلالها على ضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف المراحل التعليمية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بـ امتحانات الترم الثاني 2024 وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 نهائيًا.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 "المهام الآدائية"

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 "المهام الآدائية"

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 "المهام الآدائية"

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 "المهام الآدائية"