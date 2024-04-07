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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يكرم الفريق الفائز بمسابقة تمكين الشباب ودعم الابتكار

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول في المسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في نسختها الثانية (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) ، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة.

شهد التكريم الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب بالجامعة ، حيث تم تكريم ا.د. ناصر الخولي المشرف علي الفريق ، وتكريم أعضاء الفريق الطلاب بكلية الطب وهم: يوسف السبكى- كنزى هشام - سعد الدين راشد.

يذكر أن فريق كلية الطب بجامعة عين شمس قد فاز بالمركز الأول بمشروع تحت عنوان  "مش بالعدد" ، وكانت التصفيات النهائية ضمن ٧ فرق فى منافسة مكونة من ١٩ فريق من جامعات مصر المختلفة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقد تم اعتماد مسابقة شباب الجامعات كمبادرة وطنية والتى تم إطلاقها رسميا بواسطة الحكومة المصرية فى جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢.

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