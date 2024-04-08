أخبار التوك شو| أحمد موسى: 19 ألف شاحنة مساعدات دخلت غزة من تبرعات المصريين.. وأزهري يحذر من الفتاوى الضارة بالمجتمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

تامر عبدالمنعم عن هجومه على سمية الخشاب: «مهرجان الجونة اختُزل في فستانها»

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على الفنانة سمية الخشاب بسبب إحدى دورات مهرجان الجونة، حيث قال في وقت سابق: «أتحدى تكون شافت فيلم من أفلام مهرجان الجونة».









أحمد موسى: 19 ألف شاحنة مساعدات دخلت غزة من تبرعات المصريين.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، معقبا: "بنساعد وهنفضل نساعد وبلاش تطاول".

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، النجم الفنان أحمد العوضي، للكشف الكثير عن حياته الخاصة.



الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر 155 منشأة طبية في قطاع غزة

كشفت الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال دمر 155 منشأة صحية في قطاع غزة.



أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استقبال الرئيس السيسيـ لـ"ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





علا الشافعي: «وشاية ظالمة قطعت عيشي.. وربنا نصفني بعد سنتين»

كشفت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، تفاصيل واقعة تعرضها لظلم شديد أثَّر على مصدر دخلها لمدة عامين.



أزهرى يحذر من الفتاوى الضارة بالمجتمع

تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير بجامعة الأزهر، عن رؤيته حول أهمية التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي.



مصطفى شعبان: في الفن مفيش بابا المجال.. هنيدي رأس الحربة بتاعتنا

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن مسلسل "بابا المجال" حقق نجاح كبير، موضحا أنه يسمع الجمهور وهو ينادي له بالعديد من الأقبال ومن بينها لقب "مولانا العاشق"، وهناك ايضًا من ينادي له ويلقبه بـ"أيوب".



أزهرى يحذر من الفتاوى الضارة بالمجتمع

تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير بجامعة الأزهر، عن رؤيته حول أهمية التجديد في الفتوى والتشريع الإسلامي.





رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق

قال رئيس أركان جيش الاحتلال إن الحرب في غزة ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق كاملة بعد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل