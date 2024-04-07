مصطفى شعبان: في الفن مفيش بابا المجال.. هنيدي رأس الحربة بتاعتنا

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن مسلسل "بابا المجال" حقق نجاح كبير، موضحا أنه يسمع الجمهور وهو ينادي له بالعديد من الأقبال ومن بينها لقب "مولانا العاشق"، وهناك ايضًا من ينادي له ويلقبه بـ"أيوب".

وأوضح "مصطفى شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يحب الألقاب ولكن لا يصح أن يلقب نفسه بلقب ما، معقبًا: " في الفن مفيش حد اسمه بابا المجال"، والمجال به الكثير من الأبطال والفنانيين.

وتابع مصطفى شعبان : "هناك الكثير من الفنانين من يستحق لقب بابا المجال.. أدي جيلي كله بابا المجال الفنان كريم عبدالعزيز والسقا وهنيدي رأس الحاربة اللي في جيلنا"، منوهًا بأنه سبق هذه الفترة لهؤلاء النجوم إنتاج ضعيف في السينما وعدد أفلام أقل.