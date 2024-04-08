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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل للشباب من سامسونج.. وتحذير لمستخدمي فيسبوك من اختراق حساباتهم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به


قال نيل موهان، الرئيس التنفيذي لموقع "YouTube" يوتيوب، إن استخدام مقاطع فيديو الخاصة بالموقع من أجل تدريب أداة الذكاء الاصطناعي Sora؛ سيكون انتهاكًا لسياسات النظام الأساسي وشروط الخدمة.


تحذير لمستخدمي آيفون.. إعداد غامض يتم تشغيله تلقائيًا 

 

اكتشف عدد من مستخدمي هواتف آيفون أن آخر تحديث لشركة أبل قد اختارهم تلقائيًا لاستخدام إعداد جديد يتم تشغيله تلقائيًا.

 

بمواصفات مميزة.. أرخص موبايل للشباب من سامسونج 

 

يعد هاتف Galaxy A15 5G واحدًا من أرخص هواتف شركة سامسونج التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث يتميز بسعر مناسب للشباب مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها الكاميرا والبطارية.

 

ثروة مارك زوكربيرج تتخطى إيلون ماسك منذ 4 سنوات لهذا السبب


حقق مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Meta" ميتا ثروة بلغت 187 مليار دولار، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد جيف بيزوس وبيرنارد أرنو.

 

ينافس سامسونج.. أقوى فلاجشيب من وان بلس في 2024 

 

يتميز هاتف OnePlus 12 بأنه واحد من أقوى هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة إلى جانب أنه سعره أقل مقارنة بمنافسيه من شركات سامسونج شاومي، ويضم الهاتف عدد من المواصفات الجبارة.

 

تحذير لمستخدمي فيسبوك من اختراق حساباتهم

 

أصدر خبراء تحذيرًا لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك وذلك بسبب عمليات اختراق الحسابات التي تتم من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة بيانات المستخدمين الشخصية.

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