بمواصفات مميزة.. أرخص موبايل للشباب من سامسونج

يعد هاتف Galaxy A15 5G واحدًا من أرخص هواتف شركة سامسونج التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث يتميز بسعر مناسب للشباب مع عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها الكاميرا والبطارية.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A15 5G بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A15 5G كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A15 5Gعلى بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد.



ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A15 5G بمعالج من نوع +Dimensity 6100، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.