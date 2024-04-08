سمير فرج يفجر مفاجأة عن المفاوضات للهدنة الإنسانية في غـ ـ زة

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل جديدة عن آخر تطورات المفاوضات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تطورات مهمة في هذا الملف المهم.



وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اليوم الإثنين أن العالم كله والوطن العربي يتجه والانظار تتجه إلى القاهرة فيما يخص وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا الى انه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف بموقف متشدد اتجاه إسرائيل.



وتابع اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن أمريكا أجبرت نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على إرسال الوفد للتفاوض ومرونة أكثر في التفاوض، مستدركا أن هناك ضغط قوي على إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.



وأشار اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إلى أن حضور مدير الاستخبارات الأمريكية للقاهرة لحضور التفاوض يعني أنه هناك تطورا مهمة وهذا الرجل لما يجي بيخلص، متابعا ان نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب لانه سيحاكم ويدخل السجن.