بدون علم والدي.. كريم محمود عبدالعزيز يتحدث عن مشاركته فى فيلم الناظر

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز أنه شارك فى فيلم الناظر مع الراحل علاء ولي الدين فى بداية مشواره الفني بدون علم والده الساحر محمود عبد العزيز.



وحكي كريم تفاصيل مشاركته مؤكدا أنه شارك فى فيلم الناظر عن طريق شيرين ابنة المخرج شريف عرفة، حيث أنها كانت زميلته فى المدرسة وطلب منها ترشيحه لوالدها وبالفعل ذهب معها إلى المخرج شريف عرفة وانضم للفيلم بدون علم والده

وتابع كريم أنه خلال حضوره العرض الخاص للفيلم وعند مشاهدة دوره فوجىء بحذف مشهدين من شخصية الطالب الذى كان يجسده فى الفيلم مما جعله يدخل فى صدمة لكونه مصطحب معه والده ليشاهده فى أول عمل له.





وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.



وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.



ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز