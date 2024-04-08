البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2024

أصبح موعد عيد الفطر المبارك 2024 هلال شوال 1445هـ، هو الشغل الشاغل لكثير من المصريين فيتساءل الجميع الآن عن هلال عيد الفطر غدآ الثلاثاء أم الأربعاء 10 أبريل.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، لاستطلاع هلال عيد الفطر 2024، اليوم الاثنين 8 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان.

متى العيد 2024؟

وقال الدكتور طه راغب، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) إن المعهد سوف يقوم بـ استطلاع هلال عيد الفطر 2024 من داخل مرصد حلوان اليوم الاثنين، وايضآ من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

موعد عيد الفطر المبارك

وصرح راغب، بأن استطلاع هلال عيد الفطر 2024، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

مش شرط الاربعاء… البحوث الفلكية دار الإفتاء هي المسئولة عن إعلان بداية عيد الفطر

واضاف رئيس معهد الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2024 تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعلن دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين، وتحدد موعد عيد الفطر 2024 ، وتستطلع دار الإفتاء الأهلة من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر شوال يوم الأربعاء وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

متى موعد عيد الفطر 2024 ؟

يترقب الجميع موعد أول أيام الفطر المبارك ، وهناك تساؤلات منتشرة بين الناس هل رمضان 29 يوما أم 30 يوما، وكثرت أسئلة الناس حول موعد عيد الفطر نظراً لانتظارهم الفرحة بقدوم العيد المبارك، ومن المعلوم أن دار الإفتاء المصرية هي المنوطة شرعا بإعلان رؤية الهلال، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر وأن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم الثلاثاء.

أول أيام عيد الفطر المبارك

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من أبريل الجاري، وأن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يومًا وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأول من شهر شوال هو يوم الأربعاء (عيد الفطر).