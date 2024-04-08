يستعد الكثير لعمل الكحك والبسكويت وحلويات العيد لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

المقادير

2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر ناعم.

1 بيضة

1معلقة بيكنج بودر.

رشة الملح.

1 ملعقة فانيليا

حشوة البيتي فور

مربى

شيكولاتة

فستدق

الطريقة

ـ

في وعاء التحضير يتم نخل الدقيق جيدًا والملح والبيكنج بودر والفانيليا مع التحريك جيدًا.

ـ في الخلاط الكهربائي يوضع البيض والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وتُخلط المكونات جيدًا إلى حين الحصول على عجينة طرية ناعمة، وتفرد العجينة وتُشكل حسب الرغبة.

ـ تُستخدم صينية قصيرة الحافة ويمكن دهنها بالقليل من الزيت أو وضع ورقة زبدة في الصينية، ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم تدخل الصينية إلى الفرن، ويخبز لمدة عشر دقائق إلى أن يصبح لونه أشقر.

ـ يترك البيتي فور ليبرد تمامًا إلى حين تجهيز حشوة البيتي فور.

ـ ويمكن استبدال الحشوة حسب الرغبة، وتأخذ قطعة من البيتي فور وتدهن بالحشوة المربى أو الشيكولاتة ويوضع فوقها قطعة أخرى،

يوضع البيتي فور في طبق التقديم ويترك في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك ثم يقدم مع الشاي أو القهوة

