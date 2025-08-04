هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

يتساءل عدد من المصلين عن حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة ، حيث إن الصلاة هي الركن الأساسي للدين الإسلامي ولذلك تكثر حولها أسئلة المسلمين لمعرفة أحكامها الفقهية، وفي السطور التالية نتعرف على حكم تكرار سورة واحدة في أول ركعتين من الصلاة.

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟

وفي السياق كشفت دار الإفتاء عن تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة، موضحة أن أجمع جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تكرار السورة نفسها في الركعتين من الصلاة، مؤكدين أنه لا حرج في ذلك.

وأشارت الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الفقهاء استدلوا على حكمهم بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ سورة "إذا زلزلت الأرض" في الركعتين كلتيهما من صلاة الصبح، كما جاء في حديث معاذ بن عبد الله الجهني الذي رواه أبو داود في "سننه".

وتابعت الإفتاء "في المقابل، يرى المالكية كراهية تكرار السورة نفسها في الركعتين، معتبرين ذلك خلاف الأولى، وإن لم يذهبوا إلى التحريم".

حث الشرع الشريف على المحافظة على الصلاة في أوقاتها

وأضافت الإفتاء أن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام الحنيف، وركن من أركانه، فرضها الله على كل مسلمٍ مكلَّفٍ، وجعل لها أوقاتًا مخصوصة وحثَّ على أدائها فيها، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي: مؤقتة مفروضة.

وقد مدح الحق تبارك وتعالى المحافظين عليها في أوقاتها، وميَّزهم عن غيرهم، فقال جل شأنه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣].

كما حذر الله سبحانه وتعالى من التقصير فيها وعدم المحافظة عليها، فقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].