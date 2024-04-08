القصة الكاملة لأزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

تم إيقاف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في الكويت خلال شهر رمضان، وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن سبب هذا القرار وأكدت الوزارة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي وتنتهك قيمه.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة إيقاف جميع الممثلين الذين شاركوا في المسلسل عن التمثيل في أي أعمال فنية في الكويت، سواء كانت مسرحية أو فنية بسبب محتوى المسلسل.

بيان وزارة الإعلام الكويتية

وفي بيانها، أوضحت وزارة الإعلام الكويتية أنه تم وقف مشاركة جميع الممثلين الذين شاركوا في "زوجة واحدة لا تكفي" أو أي عمل فني آخر يسيء للمجتمع الكويتي عن الظهور في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت.

وأكدت الوزارة أنها تلتزم بتطبيق القوانين والنظم واللوائح على الجميع بدون تمييز، وأن دورها هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والسعي للحفاظ على الأخلاق والتقاليد وتعزيزالذوق العام.

قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفى

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" هو مسلسل خليجي، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.