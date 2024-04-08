ديربي الهلال والنصر أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

اليوم الاثنين، الموافق 8 - 4 - 2024، ستشهد الملاعب عدداً من المباريات في مسابقات مختلفة، حيث يتصدرها لقاء الهلال ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

- أودينيزي مقابل انتر ميلان في الساعة 8:45 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة:

- الأهلي يواجه إنبي في الساعة 10 مساءً، على قناة ON TIME SPORT.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة:

- الاتحاد يلعب ضد الوحدة في الساعة 7 مساءً، على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- الهلال يواجه النصر في الساعة 9:30 مساءً، على قناة SSC1 HD.