تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

حسم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيلة المتوقعة لمواجهة إنبي مساء اليوم الاثنين، في إطار مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام إنبي:

- في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

- خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية (أفشة).

- في الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد طاهر، موديست.

يتوقع أن يجري كولر بعض التغييرات في التشكيلة لتجنب الإرهاق ومنح اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة، نظرًا للإصابات وحاجة الفريق للتجديد في بعض المراكز.