عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران في سوريا بعد أسبوع من استهداف قنصلية بلاده

صدى البلد

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سلطنة عمان متوجهًا إلى العاصمة السورية دمشق في إطار جولة إقليمية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في هجوم اتهمت فيه إيران إسرائيل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن "مصادر متابعة" أن تداعيات الهجوم على القنصلية ستشكل "محوراً أساسياً" في مباحثات عبد اللهيان مع نظيره السوري فيصل المقداد، إضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة.

وتوعدت إيران بالثأر لمقتل 7 من قيادات الحرس الثوري في الهجوم. وأعلن أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني يوم الأحد أن السفارات الإسرائيلية لم تعد في مأمن.

وبدأ عبداللهيان جولة إقليمية أمس الأحد من مسقط حيث التقى بمسؤولين عُمانيين وممثل ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام الذي قال إن الحركة المسلحة المدعومة من إيران ستواصل استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال عبداللهيان خلال وجوده في عمان إن "الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق خطوة جديدة في تصعيد إسرائيل ومحاولتها توسيع نطاق الحرب إقليميًّا".

ولا تعلق إسرائيل عادة على الهجمات التي تشنها قواتها على سوريا. وردًّا على سؤال حول الضربة الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إننا لا نعلق على التقارير التي ترد في وسائل الإعلام الأجنبية".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ترشيحاتنا

البدوي يدعو وزيرة التخطيط لحث أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

140 جنيها للكرتونة| الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع البيض ..فيديو وصور

المستشار الألماني يبدأ زيارة إلى الصين السبت المقبل

ألمانيا أمام العدل الدولية بتهمة مساعدة إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية بغزة

3 وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية

ممثل نيكاراجوا لـ"العدل الدولية": ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية من إسرائيل ضد الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ