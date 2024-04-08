محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويُهدي4 رحلات عُمرة ومكافآت لذوي الهمم

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ختام الأنشطة الرمضانية بالدورة الرياضية لفريق الرول بول (كرة اليد بالباتيناج) والتي أقيمت على ملاعب مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقام المحافظ في ختام المبارة بتسليم كأس الدورة للفريق الفائز بالمركز الأول، مشيدًا بأداء الفريق الذي ينافس ضمن الخمسة فرق الأولى على مستوى الجمهورية.

كما وجه بتكثيف وتنوع الأنشطة الرياضية بالمركز، وكذلك الدورات التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة من المكفوفين واختيار أفضل العناصر منهم للعمل كمدربين بالمركز.

من ناحية أخرى، قرر الزملوط منح ٤ رحلات عمرة عن طريق القرعة ل ٢ من المكفوفين و ٢ من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، كما منح عدد من المكافآت المالية للمتميزين رياضيًا من ذوي الهمم والعاملين بالمركز.