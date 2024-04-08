عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويُهدي4 رحلات عُمرة ومكافآت لذوي الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ختام الأنشطة الرمضانية بالدورة الرياضية لفريق الرول بول (كرة اليد بالباتيناج) والتي أقيمت على ملاعب مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقام المحافظ في ختام المبارة بتسليم كأس الدورة للفريق الفائز بالمركز الأول، مشيدًا بأداء الفريق الذي ينافس ضمن الخمسة فرق الأولى على مستوى الجمهورية.

المحيبس.. أول مئذنة تاريخية لإحياء ليالي رمضان في الوادي الجديد

كما وجه بتكثيف وتنوع الأنشطة الرياضية بالمركز، وكذلك الدورات التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة من المكفوفين واختيار أفضل العناصر منهم للعمل كمدربين بالمركز.

من ناحية أخرى، قرر الزملوط منح ٤ رحلات عمرة عن طريق القرعة ل ٢ من المكفوفين و ٢ من أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، كما منح عدد من المكافآت المالية للمتميزين رياضيًا من ذوي الهمم والعاملين بالمركز.

إحياء ليالي رمضان احتياجات الانشطة الرمضانية الاحتياجات الاستاذ التدريبية الأنشطة الإحتياجات الخاصة الفائز بالمركز الأول الرياضي الدورة الرياضية الدورات التدريبية تاريخ المكفوفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: طرح أعمال إنشاء وصيانة 19 مدرسة

ترشيحاتنا

البدوي يدعو وزيرة التخطيط لحث أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

140 جنيها للكرتونة| الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع البيض ..فيديو وصور

المستشار الألماني يبدأ زيارة إلى الصين السبت المقبل

ألمانيا أمام العدل الدولية بتهمة مساعدة إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية بغزة

3 وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية

ممثل نيكاراجوا لـ"العدل الدولية": ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية من إسرائيل ضد الفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ