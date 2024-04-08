مقارنة الزمالك بالأهلي معدومة .. منشور مثير من ناقد رياضي لهذا السبب

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي الأزمة القائمة بسبب جداول الدوري داخل كل الدول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت "دي جداول الدوري في كل الدول العربية والأفريقية الشقيقة، المغرب والجزائر والسعودية وجنوب أفريقيا والامارات وقطر ، وكمان الكاميرون وموريتانيا ومالي وسلطنة عمان وغانا والأردن ولبنان، وحتى العراق وسوريا اللي فيهم مشاكل !!

- جداول الدوري هناك منتظمة وتقريبا كل الفرق لاعبه نفس عدد الماتشات واكتر فريق فيهم متأجله ماتش او اتنين بس ، احنا عندنا الأهلي لاعب 8 ماتشات بس من 17 ماتش ومتأجله 9 ماتشات ، وكل فريق لاعب عدد ماتشات غير باقي الفرق.

- بطولات الدوري عندهم كلهم قربت تخلص وفاضل عدد ماتشات قليلة لكل الفرق واحنا عندنا الأهلي لعب 8 ماتشات بس من 34 ماتش يعني فاضله 26 ماتش كاملين.

- الأهلي لعب 8 ماتشات في 7 شهور يعني بمعدل ماتش واحد كل شهر ، يعني لو مشينا بنفس المعدل هنخلص الدوري في 34 شهر يعني 3 سنين.

- الأهلي من أول الموسم لعب 18 ماتش في بطولات خارجية دولية ، والوداد لعب 14 ماتش خارجي قاري يعني أقل 4 ماتشات بس عن الأهلي ، ورغم كده الوداد لعب 24 ماتش في الدوري المغربي والأهلي لعب 8 ماتشات بس في الدوري المصري يعني فرق 16 ماتش.

- فترات التوقف في الدوري المصري في كأس أمم أفريقيا وفي فترات الأجنده الدولية هي نفس فترات التوقف في كل بطولات الدوري التانية في كل الدول العربية والأفريقية لأن كأس أمم أسيا اتلعبت في نفس توقيت كأس أمم أفريقيا

- الدوري المغربي اتوقف طول فترة كاس امم افريقيا ومتلعبش أي ماتشات لأن كان فيه لاعيبة من الوداد في منتخب المغرب وفيه لاعيبة محترفين كتير مع منتخباتهم ، الدوري المغربي اتوقف شهر كامل من 11 يناير الى 7 فبراير ، والدوري السعودي نفس الفترة

- فرق افريقيا والفرق العربية المشاركة في البطولات القارية بتواجه نفس ظروف الأهلي في السفر ورغم كده مش متأجلها أي ماتشات والأهلي متأجله ماتشات أكتر من اللي لعبها !!

- الوداد لعب ماتشات في الدوري المغربي من غير 7 لاعيبة دوليين في المنتخب الاول والاوليمبي والمحترفين ، واتحاد الكرة المصري فضل واقف الدوري عشان لاعب واحد بس بيرسي تاو مستنيه يخلص امم افريقيا كان ممكن الاهلي يلعب 3 ماتشات في الوقت ده !!!

- الأهلي هو أقل فريق في العالم كله لعب ماتشات في الدوري الموسم الحالي لحد دلوقتي لعب 8 ماتشات بس !!!

- احنا وصلنا يوم 8 ابريل والأهلي لعب 8 ماتشات بس في الدوري وفاضله 26 ماتش ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته سنة 1948 !!!

- كل الفرق الافريقية اللي بتلعب في افريقيا وبتلعب ماتش كل أسبوع ، بتلعب ماتش محلي في النص بين الماتشين ماعدا هنا في مصر بس بنفضل سايبين اسبوع كامل بين الماتشين القاريين حتى لو ماتشين سهلين أو نتيجة ماتش الذهاب شبه محسومة

- الناس اللي بتقول الأهلي بيلعب ماتشات كتيرة بره الدوري ، الأهلي اجمالي ماتشاته في الموسم كله في كل البطولات 30 ماتش في حين فرق الوداد والهلال والنصر لعبوا 40 ماتش يعني أكتر من الأهلي بـ 10 ماتشات

- الناس اللي بتقارن عدد ماتشات الأهلي الاجمالية في الموسم بماتشات الزمالك دي ناس بتهرج ومش فاهمة ، طبيعي ان الاهلي هيلعب ماتشات في االموسم وعلى مدار السنه اكتر من الزمالك لانه بيشارك في بطولات اكتر وطبيعي الفرق اللي بتشارك في بطولات خارجية كتيرة وبتوصل ماتشات نهائية في العالم كله بتلعب ماتشات أكتر بكتير من الفرق اللي مش بتشارك كتير او مش بتكمل في البطولات ، فالمقارنة مالهاش لازمة ، لأن أكيد مش هنزود ماتشات للزمالك مثلا في الدوري عشان يبقى لعب قد الاهلي ولا هنشيل ماتشات من الاهلي ونلغيها عشان هو مرهق وتعبان او عشان يبقى لعب قد الزمالك ، لو الاهلي مش قادر يلعب كل البطولات والماتشات دي من حقه يعتذر او ينسحب منها مش يشارك وبعدين يزعل ويشتكي.

- المقارنة الصح مش بين الاهلي والزمالك المقارنة الصح تكون بين الاهلي والفرق اللي زيه في الوطن العربي وافريقيا اللي بيشاركوا في بطولات خارجية وزي ما قلتلكوا الوداد والهلال والنصر لعبوا 40 ماتش والاهلي لعب 30 ماتش بس يعني الأهلي مريح جدا مقارنة بباقي الفرق الشبيهة ليه في ظروف المشاركات الخارجية

- الناس اللي بتقول ليه الزمالك بيتأجله ماتشات ، بطولة الدوري اساسا معمولة ومبنية على مبدا تكافؤ الفرص ان كل الفرق تلعب عدد ماتشات قد بعض وفي نفس الظروف ، وده اللي بيحصل في العالم كله ، عشان يبقى فيه منافسة شريفة ، مينفعش فريق يلعب 20 ماتش وفريق يلعب 8 ماتشات ، ومينفعش كل فريق يلاعب المنافسين في ظروف مختلفة وبقوائم لاعبين مختلفة ، ومينفعش فريق يلعب معظم ماتشاته بعد لما تكون كل المراكز اتحسمت وكل المنافسين يلاعبوه من غير حافز ولا تركيز ، ده بيضرب المنافسة في مقتل وبيخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة والـ Fair play بتاع الفيفا ، وبالتالي اي فريق بيتأجله ماتشات لأي سبب من حق المنافس انه يتأجله ماتشاته لحد لما التاني يلعب

- الأهلي نفسه قبل كده مرتين مرة أيام محمود طاهر في 2017 ومرة في مجلس الخطيب في 2019 رفض يلعب أي ماتشات قبل ما الزمالك يلعب ماتشاته المؤجلة وفي المرتين كان مؤجل ماتش واحد فقط للزمالك مش 9 ماتشات ، واتحاد الكرة رضخ للاهلي وقتها ونفذ مطالبه

- حل الأزمة دي من وجهة نظري ، لازم لما يكون فرق اسبوع بين ماتشين قاريين يتلعب ماتش محلي في النص زي باقي الدول ما بتعمل كان زمان الاهلي لعب 8 ماتشات زيادة ، وكان لازم اول لما منتخب مصر خرج من امم افريقيا الاهلي يلعب 3 مؤجلات بدلا من انتظار بيرسي تاو"