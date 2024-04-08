طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يوزعون 2000 كرتونة رمضانية بقرى المحافظة

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" بتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية على الأسر الاولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كل من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب محافظ الإقليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية.

محافظة سوهاج

وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفاً ان الجامعة تحرص علي تفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعي، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة في كافة المناسبات القومية والاجتماعيه والدينية.

وأوضح الدكتور علاء غالب ان المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، و توفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم.

ولفت إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، حيث تم تجهيز ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية، مقدماً الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة في كافة الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والايجابي.