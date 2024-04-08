عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يوزعون 2000 كرتونة رمضانية بقرى المحافظة

صدى البلد

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" بتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية على الأسر الاولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كل من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب محافظ الإقليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية.

بـ40 مليون جنيه.. رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي

سيارة تدهس طفلًا في سوهاج

محافظة سوهاج

وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفاً  ان الجامعة تحرص علي تفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعي، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة في كافة المناسبات القومية والاجتماعيه والدينية.

وأوضح الدكتور علاء غالب  ان المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، و توفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم.

ولفت إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، حيث تم تجهيز ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية، مقدماً الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة في كافة الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والايجابي.

IMG-20240408-WA0017
IMG-20240408-WA0017
IMG-20240408-WA0015
IMG-20240408-WA0015
IMG-20240408-WA0010
IMG-20240408-WA0010
IMG-20240408-WA0014
IMG-20240408-WA0014
IMG-20240408-WA0012
IMG-20240408-WA0012
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جامعة سوهاج كرتونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يشارك عمال النظافة إفطار رمضان الجماعي بنادي المحليات

ترشيحاتنا

الكدابين كتروا.. رد صادم لـ ياسمين بعد هذا الاعتراف العلني من العوضي

لتأمين احتفالات العيد.. الأجهزة الأمنية تعزز من تواجدها بالقاهرة | صور

هل يأثم تارك صلاة العيد.. هل هي واجبة أم مستحبة

احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الإزهاق العمد لروح الحيوانات

بيان عاجل من ألمانيا بعد اتهام نيكاراجوا لها بدعم إسرائيل

الحكومة: تخصيص أراض لشركة أدوات كهربائية في العبور بالدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ