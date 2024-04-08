وزير دفاع إسرائيل: وصلنا إلى مرحلة مناسبة لصفقة الأسرى ومستعدون لدفع الثمن

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، على المحادثات في القاهرة وقال: "نحن لدينا التزام أسمى بإعادة المخطتفين"، وذلك خلال لقاء مع المجندين الجدد لسلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية.

وأضاف جالانت أن الظروف العملياتية التي خلقها الجيش الإسرائيلي من خلال الضغط دون توقف على حماس تسمح لهم بالمرونة وحرية العمل وصنع قرارات صعبة".

وحسب جالانت، ستكون هناك قرارات صعبة، وستكون إسرائيل مستعدة لدفع ثمن إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وزعم جالانت أن جيش الاحتلال فكك أربعة ألوية لحركة حماس من أصل خمسة وعن انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس قال: "أرسلنا قوات ونستعد وسنقوم أيضا بالوصول إلى رفح للتغلب على القوة العسكرية الموجودة هناك".

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، عرض هدنة بعيد الفطر في غزة.

وتتطور انتقادات حادة في أوساط أحزاب اليمين في إسرائيل حول اتجاهات الحرب، وفي وقت سابق طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة نتنياهو بعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​لمناقشة "التقارير عن وقف الحرب".

وكتب سموتريش في رسالة إلى نتنياهو أنه "بعد انسحاب القوات المناورة من غزة وخفض حدة الحرب بشكل عام، مع تأخير الدخول إلى رفح لأسابيع عديدة، بالإضافة إلى التقارير التي تفيد باستعداد إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة، ومناقشة عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة وبشكل فعلي لإنهاء الحرب، وبالإضافة إلى المنشورات حول منح تفويض واسع جداً لفرق التفاوض، أطالبكم بعقد جلسة خاصة مناقشة مجلس الوزراء هذا المساء حيث سنتلقى التحديث الكامل وجميع المعلومات عن حالة الحرب".