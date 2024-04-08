ناسا تطارد كسوف الشمس بطائرات نفاثة لدراسة هالة الشمس

أعدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا طائرات نفاثة لمطاردة الكسوف الكلي للشمس، الذي شهدته مساحة شاسعة من أمريكا الشمالية اليوم عندما مر ظل القمر فوق هذه المساحة في 8 أبريل.

وخصصت ناسا طائرتان من طراز WB-57 لتتبع الكسوف أثناء مروره عبر مساره في الولايات المتحدة، موجهةً أدوات خاصة نحو الغلاف الجوي الخارجي للشمس المغطى، أو ما يُعرف بالهالة.

وتأمل ثلاثة فرق من علماء ناسا، من خلال دراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس والغلاف الأيوني المشحون كهربائيًا، في فهم بنية ودرجة حرارة الهالة بشكل أفضل؛ وكيف تؤثر الشمس على الغلاف الأيوني لكوكبنا؛ واكتشاف أي كويكبات طائشة مخفية عادةً في وهج الشمس.

"يعتبر الكسوف بمثابة تجربة مُحكمة"، هذا ما قاله بهارات كوندوري، الباحث الرئيسي في قياس الغلاف الأيوني وأستاذ مساعد في الأبحاث بجامعة فيرجينيا للتكنولوجيا في بلاكسبرج بولاية فرجينيا، في بيان.

بإمكان طائرات WB-57، التي ترتفع حتى 50000 قدم (15000 متر) فوق سطح الأرض، التحليق فوق الغطاء السحابي والجسيمات الجوية لالتقاط صور حادة للضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء.

وستقوم الطائرات بتوقيت إقلاعها ورحلاتها بدقة مع مرور الكسوف؛ حيث ستصل سرعتها إلى 460 ميلًا في الساعة (740 كم / ساعة) لتمديد وقت الكلية المرصود بنسبة 25٪ إضافية - مما يجعلها حوالي 6 دقائق و 22 ثانية. (للمقارنة، فإن أطول مدة كلية مرئية على الأرض ستكون 4 دقائق و 27 ثانية في توريون بالمكسيك).

أثناء سباقها جنبًا إلى جنب مع المسار الشرقي للكسوف، ستقيس أجهزة قياس الطيف المثبتة على الطائرات درجة الحرارة والعناصر الموجودة داخل الهالة وانبعاثاتها، والتي تسمى الانبعاثات الكتلية الإكليلية.

في غضون ذلك، ستقيس الكاميرات ضوء الهالة الوسطى والسفلية إلى أطوال موجية متوسطة الأشعة تحت الحمراء، وتلتقط صورًا بدقة عالية بحيث يمكنها الكشف عن حلقة غبار قريبة من الشمس يُعتقد أنها موطن للكويكبات.

"من خلال تمديد مدة الكلية، فإننا نزيد من مدة كمية البيانات التي يمكننا الحصول عليها"، قالت شادية حبال، باحثة في معهد جامعة هاواي لعلم الفلك والباحثة الرئيسية في إحدى التجارب، في البيان. "هذا الضوء هو أفضل مسبار لدينا بخلاف وضع مقياس حرارة في الهالة."

أخيرًا، ستدرس تجربة ثالثة تأثير ظل القمر على الغلاف الأيوني للأرض، مما سيمكن العلماء من العودة بقياس دقيق لمدى شحنه.

"يمنحنا ذلك فرصة لفهم كيف يمكن أن تؤثر التغيرات في الإشعاع الشمسي على الغلاف الأيوني، والذي يمكن أن يؤثر بدوره على بعض هذه التقنيات مثل الرادار ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية"، قال كوندوري.