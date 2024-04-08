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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس دفاع النواب يهنئ السيسي والمصريين بعيد الفطر

النائب احمد العوضي
النائب احمد العوضي

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هــ ، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: «يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومركزى السنبلاوين وتمى الأمديد خاصة ، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم.


وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور  مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ،  وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول  عيد الفطر المبارك،  داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أحمد العوضى النواب مجلس عبد الفتاح السيسي لجنه الدفاع والامن القومى حزب حماة الوطن

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