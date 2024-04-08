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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة يمني بجروح بالغة وتدمير منزله في غارة أمريكية بريطانية بالحديدة

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إصابة يمني بجروح بالغة وتدمير منزله وذلك جراء غارة أمريكية بريطانية بقرية منظر بالحديدة.

وتستمر الغارات الأمريكية البريطانية المشتركة بعيدًا عن تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية وذلك ردًا على الحوثيين الذين يستهدفون كل السفن العابرة للاحتلال بسبب حرب الإبادة في غزة.
ويشترط الحوثيين لوقف الهجمات وقف إسرائيل الحرب الإبادة التي تمارسها في غزة.


من ناحية أخرى، أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر، صدت 11 هجوما للحوثيين منذ انطلاقها منتصف فبراير الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي إن مهمة "أسبيدس"، أي الدرع باللغة اليونانية القديمة، "رافقت 68 سفينة تجارية وصدت 11 هجوما" للمتمردين الحوثيين.

وأوضح قائد المهمة الأدميرال اليوناني فاسيليوس جريباريس في المؤتمر الصحفي نفسه، أنه تم اعتراض تسع طائرات مسيّرة ومسيّرة بحرية وأربعة صواريخ بالستية.

وأضاف بوريل أن المهمة "دليل واضح على استعدادنا وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي وحماية الطرق البحرية والبضائع".

وتشارك في هذه المهمة أربع سفن عسكرية أوروبية و19 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.

الحوثيين إصابة يمني جروح بليغة تدمير منزله غارة أمريكية بريطانية الحديدة

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