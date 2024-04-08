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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كسوف الشمس الكلي.. ظاهرة فريدة ستخطف الأنفاس اليوم

صدى البلد

في يوم 8 أبريل ، سيكون كسوف كلي للشمس مرئيًا في سماء 15 ولاية أمريكية بالإضافة إلى أجزاء من كندا والمكسيك. 

سيَشاهد ملايين المشاهدين داخل مسار الكلية ظلامًا مخيفًا في النهار ، بينما سيختبر عدد لا يحصى آخرون كسوفًا جزئيًا سيكون مرئيًا عبر كامل الولايات المتحدة المتصلة.

سواء كنت تخطط لرؤية المرحلة الكلية من الكسوف أم لا ، فمن المؤكد أنه سيكون مشهدًا مذهلاً - وقد يكون له أيضًا بعض التأثيرات الغريبة. صرح تايلر نوردجرين ، عالم الفلك والفنان والمؤلف الذي يعمل بشكل متكرر مع إدارة المتنزهات الوطنية ، لموقع Live Science في مقابلة: "الكسوف هو أكثر ظاهرة طبيعية غير طبيعية ستختبرها على الإطلاق". فيما يلي بعض الأشياء الغريبة التي قد تواجهها خلال كسوف للشمس.

إذا شاهدت كسوفًا كليًا للشمس (بأمان ، باستخدام واقي للعين مناسب) ، فقد تلاحظ شريطًا من الضوء حول حافة القمر يبدو مُخرزًا ، مثل العقد.

 تُعرف هذه الظاهرة باسم "خرز بيلي". تمت تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى عالم الفلك فرانسيس بيلي الذي وصف التأثير عام 1836 ، ويحدث بسبب تفاعل ضوء الشمس مع تضاريس القمر غير المستوية.

البروزات الشمسية ، والمعروفة أيضًا باسم الخيوط ، هي هياكل ضخمة من البلازما والمجال المغناطيسي تبرز من سطح الشمس. عادة لا نستطيع رؤية هذه النتوءات من الأرض. 

ولكن أثناء الكسوف ، قد تكون مرئية خلف القمر، وتظهر مثل بتلات الزهرة. ملحوظة مهمة: لا تنظر إلى البروزات الشمسية أو خرز بيلي بعينيك المجردتين! ارتدِ دائمًا نظارات الكسوف.

احضر سترة معك لمشاهدة الكسوف ، لأن درجات الحرارة يمكن أن تنخفض بسرعة مع قيام القمر بحجب الشمس. يعتمد مقدار الانخفاض على الموقع والوقت من السنة ونوع الكسوف.

 

تشهد معظم الأماكن انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالي 5 إلى 10 درجات فهرنهايت (2.8 إلى 5.6 درجة مئوية) أثناء الكسوف الكلي ، على الرغم من أن الانخفاض يمكن أن يكون أكبر ؛ ذكرت إحدى الصحف في عام 1834 تغيرًا (غير محتمل إلى حد ما) بمقدار 28 درجة فهرنهايت.

 عادةً ما تشهد الكسوفات الحلقية تغيرات أقل حدة في درجات الحرارة ، ولكن الجو قد يصبح باردًا على أي حال. قال نوردغرين: "يشعر المرء وكأن سحابة قد حجبت الشمس". "ولكن لا توجد سحابة تحجب الشمس ، مما يزيد الأمر غرابة."

إلى جانب انخفاض درجة الحرارة ، يمكن للمناطق التي تشهد كسوفًا أن تتوقع تغيرًا في اتجاه الرياح. أولاً ، تخف الرياح مع اقتراب القمر من حجب الشمس.

 بعد أن يصل القمر إلى ذروة التغطية ، تبدأ الرياح في الاشتداد مرة أخرى ، وغالبًا ما تهب في اتجاه مختلف ، وفقًا لدراسة ، أجريت عام 2016يحدث هذا التأثير مع الكسوف الكلي والحلقي وحتى الجزئي.

عندما يصبح السماء مظلمًا فجأة في منتصف النهار ، يمكن أن يصاب الحيوان بالحيرة الشديدة ، كما أفاد موقع Live Science سابقًا. قد تبدأ المخلوقات الشفقية ، مثل الحشرات والصراصير ، في تغريد أغنية المساء.

 وقد تشرع الأبقار والخيول في النوم استعدادًا للمساء ، بينما تعود الطيور إلى أعشاشها.

تؤثر كل من الكسوفات الكلية والحلقية على ترددات معينة لموجات الراديو - ولا أحد يعرف على وجه اليقين سبب ذلك. يشتبه العلماء في أن الأمر قد يتعلق بالطريقة التي يتفاعل بها ضوء الشمس مع طبقة الأيونوسفير الأرضية ، والتي يُعرف عنها تقلبها استجابة لأشياء مثل الانفجارات الشمسية والعواصف الشمسية.

 في يوم 8 أبريل ، سيستعد علماء المواطنين وعشاقو الموجات اللاسلكية في جميع أنحاء

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