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منوعات

لغز أثري.. قبر يجمع بين الوشق والكلاب يحير العلماء في المجر

صدى البلد

أثار اكتشاف قبر يضم هيكلا عظميا لوشق مدفون مع أربعة كلاب في مستوطنة تعود للعصور الوسطى المبكرة في المجر حيرة علماء الآثار، حيث نادرًا ما يتم العثور على هذه القطط البرية في الحفريات الأثرية.

واحتوت الحفرة التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي، والتي يبلغ عمقها حوالي 4.6 قدم (1.4 متر)، على هيكل عظمي كامل لوشق في الأسفل وهياكل عظمية لأربعة كلاب - يُعتقد أنها من فصيلة كلاب الصيد أو كلاب الراعي الألماني - موضوعة فوقه. 

تم تفصيل التفسيرات المحتملة لهذا الاكتشاف الفريد، مثل حادث صيد أو طقوس عبادة الوشق، في دراسة جديدة نُشرت في 21 مارس في المجلة الدولية لعلم الآثار العظمية.

نُدرة هياكل الوشق في المواقع الأثرية

يُعد الوشق الأوراسي (Lynx lynx)، المعروف باسم الوشق الأحمر في أمريكا الشمالية، من الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة التي تنتشر في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي، وتفترس عادةً الثدييات الصغيرة والطيور.

 في حين أن الوشق الأوراسي قد اختفى تقريبًا في أوروبا القارية بسبب التعدي البشري على موائلها الحرجية، إلا أن هذا النوع كان منتشرًا على نطاق واسع قبل العصور الحديثة.

ومع ذلك، تم العثور على بقايا الوشق في بضع عشرات فقط من المواقع الأثرية في أوروبا وآسيا. وقال المؤلف المشارك في الدراسة لازلو بارتوسيفيتش، عالم الآثار بجامعة ستوكهولم، لـ Live Science في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من الناحية الأثرية، تعتبر هياكل الوشق نادرة للغاية، حيث لا يتم استهلاك لحوم الوشق عادة".

 وأضاف بارتوسيفيتش أنه في بعض الأحيان، ينتهي الأمر بمخالب الوشق في قبور بشرية، ويتم العثور على جلودها أحيانًا، ولكن نادرًا ما يتم العثور على هياكل عظمية سليمة.

تفسيرات محتملة للقبر الغامض

تم العثور على حفرة الحيوانات في موقع زاماردي-كوتفولجي-دولو في غرب وسط المجر، وهي منطقة تُعرف باسم بانونيا تحت الحكم الروماني. تعود المرحلة الأخيرة من احتلال الموقع إلى أوائل العصور الوسطى، بعد فترة وجيزة من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية.

 يبدو أن زاماردي كانت مستوطنة صغيرة في ذلك الوقت، واكتشف علماء الآثار سابقًا عشرات المباني والحفر والآبار والأفران هناك. 

من المحتمل أن يكون الناس قد حصلوا على طعامهم من الحيوانات المستأنسة والمحاصيل وليس من صيد الحيوانات البرية.

في الجزء السفلي من الحفرة التي على شكل خلية نحل، تم العثور على هيكل عظمي لوشق ذكر ممتد بالكامل. 

تم دفن أربعة كلاب بالغة - أنثيان وذكران - على جوانبها اليمنى، فوق الوشق؛ تم فصل كل حيوان بطبقة من التراب يتراوح سمكها بين 8 و 16 بوصة (20 إلى 40 سم).

وقال بارتوسيفيتش: "من الصعب تلخيص تفسيرنا لدفن الوشق / الكلاب حيث لا توجد حالات مماثلة معروفة (أثرية أو إثنوغرافية)".

وأضاف الباحثون أنه من الممكن أن يكون الدفن هو النتيجة النهائية لمواجهة مميتة، حيث ربما قُتلت الكلاب على يد وشق محاصر،أو ربما كان دفنًا هادفًا للحيوانات له أهمية طقسية. ولكن إذا كان هذا هو الحال، أشار الباحثون في دراستهم إلى أنه من المدهش أنه لم يتم توخي المزيد من الحذر في وضع الوشق والكلاب.

طقوس دينية أم مجرد صدفة؟

قالت فيكتوريا موسى، عالمة آثار الحيوان بجامعة هارفارد والتي لم تشارك في الدراسة، لـ Live Science في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "المؤلفين حكماء لعدم المبالغة في تفسير ما يعنيه دفن الوشق والكلاب لسكان الموقع في ذلك الوقت"، لكن بالنظر إلى وجود مثل هذا الحيوان الفريد في دفن غير نمطي تم إجراؤه في إطار زمني قصير، "فإن احتمالية الطقوس عالية"، كما قالت موسى.

وخلص الباحثون إلى أنه بالنظر إلى البيئة متعددة الثقافات الديناميكية في زاماردي، من المستحيل حاليًا تقديم تفسير لا لبس فيه لحفرة الحيوانات دون مزيد من الأدلة.

وفي غياب مواد مكتوبة أو إثنوغرافية إضافية عن تصور هذا الحيوان آكل اللحوم الكبير في أوائل العصور الوسطى، "فإن اكتشافنا الخاص هو في الواقع "الوشق المفقود" في هذه القصة"، كما قال بارتوسيفيتش.

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