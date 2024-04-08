وزير الخارجية التركي: اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

توعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إسرائيل بسلسلة من الإجراءات ليجبرها على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي، لفيدان في العاصمة التركية أنقرة : "أن تركيا قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات لسكان غزة، وتعلن وقف إطلاق النار"، بحسب ما أورده موقع "تي آر تي".

وقال فيدان إن وجهة النظر التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، هي صريحة، بدعوة العالم إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه وقف إطلاق النار في غزة, موضحا "لقد نجحنا في ذلك، فمعظم دول العالم تقول الآن إن إسرائيل ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين".

وأضاف فيدان أن تركيا ومنذ اليوم الأول للحرب، ترسل المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء من خلال البحر أم الجو، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضد سكان القطاع.