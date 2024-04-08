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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مفيش أدق من الألماني.. إليك الكنز المسائي الذي سيغير حياتك للأبد| 6 خطوات قبل النوم للوصول إليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إذا كنت أن ترغب في تنظيم وقتك وذهنك، فقد رصدت صحيفة فوكس الألمانية، أهم العادات التي يجب عليك أن تفعلها قبل نومك بساعة، فليس فقط الروتين الصباحي، ولكن أيضًا العادات المسائية مهمة للصحة، وإذا كان لديك روتين مسائي منتظم، فستبدأ اليوم التالي وأنت أكثر استرخاء ولياقة، وغالبًا ما تضع بداية اليوم الأساس ليوم جيد، لكن المساء السابق له أهمية أيضًا.

بالإضافة إلى تنظيف أسنانك وارتداء ملابس النوم وما إلى ذلك، هناك ستة أشياء أخرى يجب عليك القيام بها كل مساء لتجعل اليوم التالي ناجحًا تمامًا.

1. قم بمراجعة اليوم

قبل أن تنهي الأمسية، خذ لحظة للتفكير في اليوم السابق. ما الذى اصبح بحالة جيده؟ ما كان يمكن أن يكون أفضل؟

يتيح لك هذا التمرين القصير اكتساب المعرفة والتخلص من أي مخاوف أو أفكار سلبية قد تمنعك من النوم.

2. قم بإيقاف تشغيل هاتفك – أو ضعه في وضع الطائرة

إن التوفر المستمر للهواتف الذكية يمكن أن يجعلنا نبقى متصلين بالإنترنت حتى وقت متأخر من الليل ونصبح مشتتين بالشاشات، لذا، قم بإيقاف تشغيل هاتفك أو تشغيله على وضع الطائرة قبل ساعة على الأقل من موعد النوم لمنح عقلك فرصة للاستعداد لفترة الراحة المقبلة.

3. قبل النوم بساعة على الأقل: بعيدًا عن الشاشات

ولا تقم بإيقاف تشغيل هاتفك الخلوي فحسب، بل قم أيضًا بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل ساعة على الأقل من الذهاب إلى السرير وتأكد من بيئة نوم هادئة ومظلمة، يمكن أن يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات على إنتاج هرمون النوم الميلاتونين ويعطل دورة النوم والاستيقاظ، بدلًا من ذلك، يجب عليك دمج أنشطة الاسترخاء مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو التأمل في أمسيتك.

4. خطط لليوم التالي

استخدم الوقت في المساء للتخطيط لليوم التالي، واختر الزي لليوم التالي وراجع الروتين اليومي في رأسك لفترة وجيزة، وحتى لا تقلق كثيرًا بشأن المهام القادمة عندما تغفو، يجب عليك إعداد قائمة بأهم المهام والالتزامات، وفكر في الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الأشياء، وتدوين أفكارك يمكن أن يساعد في تهدئة عقلك وإعدادك لنوم هادئ أثناء الليل.

5. تمارين التنفس البسيطة تساعدك على النوم

تمارين التنفس هي وسيلة بسيطة وفعالة لتهدئة وتهدئة العقل. قبل الذهاب إلى السرير، يمكنك قضاء بضع دقائق في التنفس بوعي وعمق، والأسلوب الشائع هو طريقة 4-7-11، والتي تتضمن الشهيق لمدة أربع ثوانٍ والزفير لمدة سبع ثوانٍ. كرر هذا التمرين حتى انتهاء إحدى عشرة دقيقة.

6. خصص وقتًا لنفسك

خذ وقتًا لنفسك واستمتع بشيء يجلب لك السعادة والاسترخاء. يمكن للحمام الدافئ أو كوب من الشاي المريح أو قراءة كتاب جيد أن يفعل المعجزات لتخفيف ضغوط اليوم وإعداد جسمك وعقلك لقضاء ليلة مريحة. 

من خلال دمج هذه الأشياء الستة في روتينك المسائي، يمكنك تحسين نوعية نومك، بالإضافة إلى ذلك، تنهي يومك بهدوء وهدوء، ويمكن أن يضمن الروتين المسائي المنتظم أيضًا زيادة الرفاهية ويساعدك على الشعور بمزيد من التوازن وتقليل التوتر طوال اليوم.

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