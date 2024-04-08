المداح الحلقة الأخيرة.. مفاجأة صادمة لحمادة هلال وفتحى عبد الوهاب يقلب الموازين

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" العديد من المفاجآت التي أذهلت الجمهور وتركت الباب مفتوحاً لاحتمالية وجود جزء خامس.

تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من الوصول لإرث جده، وهو سيف لمقاومة الجن قزح (فتحي عبدالوهاب)، وفي المعركة الأخيرة، تم فتح بوابة الجن الأخيرة، ودارت معركة ملحمية بين صابر وقزح، انتهت المعركة بموت صابر على يد قزح، الذي ظهر في جنازته لاحقاً.

بالإضافة إلى أن إصابة صابر ونزول دمه عند البوابة أدى إلى فتحها، مما يُهدد بظهور مخلوقات شريرة جديدة، خاصة وأن سميح صرح لصابر أن وجوده يُفتح البوابات الشيطانية، وأن البوابة الأخيرة هي أكبر دعم للدجال.

يترك موت صابر الجمهور متسائلاً عن مصير أسطورة المداح، وهل انتهت بموته أم ستستمر في جزء جديد، حيث تثير لقطة صابر وهو يعود للحياة مرة أخرى أمام قبره في نهاية الحلقة التكهنات حول إمكانية عودته بجزء خامس.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.