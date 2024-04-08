المداح أسطورة العودة الحلقة الأخيرة.. هبة مجدى تدخل عالم السحر

شهد مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة في الأخيرة تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع صابر المداح "حمادة هلال" أن يقضى على الجن النمرود "أحمد خالد صالح" بعد أن وصل إلى ورثه من جده وهو السيف فى مشهد مرعب.

أما رحاب "هبة مجدى" فتستعين بالجن قزح وكتاب السحر الذى سرقته من منزل صابر المداح لتقوم بأعمال سحر.

وشهد مسلسل المداح الحلقة الأخيرة صراعا وصل إلى ذروته بين صابر المداح "حمادة هلال" وسميح الجن قزح "فتحى عبد الوهاب" حيث أنهى حمادة هلال حياة فتحى عبد الوهاب بعد أن قام بحيلة ذكية.

وأوهم صابر المداح الجن قزح أنه استسلم وأصبح فى طوعه وهو ما دفع الجن قزح أن يطلب من صابر أن يقدم دليل على ولائه وطاعته له حيث طلبه بقتل زوجته رحاب وتقديمها قربنا له.

ودخل صابر فى حرب بالسيف مع الجن قزح واستطاع أن يحبسه وأثناء هذه الحرب يصاب صابر المداح ويموت.

وأقام أهل صابر المداح جنازة مهيبة له لتنتهى الحلقة داخل القبر ليكشف عن أنه مازال على قيد الحياة ولكن ليصبح من الجن العلوى أو الطيب فى إشارة إلى وجود جزء خامس من العمل.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.