المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

شهدت الحلقة 28 من مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" تطورات مثيرة مع اقتراب المسلسل من نهايته، حيث يسعى صابر (حمادة هلال) من أجل الوصول إلى الإرث الذي تركه جده، وهو السبيل الوحيد الذي يستطيع من خلاله أن يغلق جميع بوابات الجن والتخلص من الجن النمرود (أحمد خالد صالح) وقزح (فتحي عبدالوهاب) وأتباعهم.

تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعفاف خالة المداح (حنان سليمان) وقامت بارتداء خاتم صابر وإيذائها، كما حاولت إيذاء حسن (خالد سرحان) لكن ظهر النمرود (أحمد خالد صالح) في الوقت المناسب كي يوقفها عما تفعل، وظهر أيضاً قزج (فتحي عبدالوهاب) وحصل على الخاتم منها وقام بحبسها لينتهي دور مليكة في المسلسل.

وأظهرت الأحداث أن عماد (تامر شلتوت) يساعد صابر بطريقة غير مباشرة، مما يخفف العبء على صابر في مواجهة الجن، من ناحية أخرى، تخبر رحاب (هبة مجدي) عفاف خبر زواجها، وتحاول منال (دنيا عبدالعزيز) أن توقع زين (محمد عز) مع رحاب وتدبر لهما فخ.

قبل أن تنتهي الحلقة، يرى صابر في منامه سر خطير ويذهب إلى نفس المكان الذي رآه في المنام، فيظهر له جده ويخبره بأن هناك سيف في مكان ما هو الذي يساعده في غلق البوابات والانتصار على الجن، ويطلب منه إخماد الفتنة التي زرعها سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

يبقى السؤال: هل سيحاول قزح استخدام الخاتم الذي حصل عليه من مليكة ضد صابر لفتح بوابات أخرى؟

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح

مسلسل المداح

مسلسل المداح

مسلسل المداح

مسلسل المداح

مسلسل المداح