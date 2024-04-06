عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

سهر الصايغ
سهر الصايغ

شهدت الحلقة 28 من مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" تطورات مثيرة مع اقتراب المسلسل من نهايته، حيث يسعى صابر (حمادة هلال) من أجل الوصول إلى الإرث الذي تركه جده، وهو السبيل الوحيد الذي يستطيع من خلاله أن يغلق جميع بوابات الجن والتخلص من الجن النمرود (أحمد خالد صالح) وقزح (فتحي عبدالوهاب) وأتباعهم.

تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعفاف خالة المداح (حنان سليمان) وقامت بارتداء خاتم صابر وإيذائها، كما حاولت إيذاء حسن (خالد سرحان) لكن ظهر النمرود (أحمد خالد صالح) في الوقت المناسب كي يوقفها عما تفعل، وظهر أيضاً قزج (فتحي عبدالوهاب) وحصل على الخاتم منها وقام بحبسها لينتهي دور مليكة في المسلسل.

وأظهرت الأحداث أن عماد (تامر شلتوت) يساعد صابر بطريقة غير مباشرة، مما يخفف العبء على صابر في مواجهة الجن، من ناحية أخرى، تخبر رحاب (هبة مجدي) عفاف خبر زواجها، وتحاول منال (دنيا عبدالعزيز) أن توقع زين (محمد عز) مع رحاب وتدبر لهما فخ.

قبل أن تنتهي الحلقة، يرى صابر في منامه سر خطير ويذهب إلى نفس المكان الذي رآه في المنام، فيظهر له جده ويخبره بأن هناك سيف في مكان ما هو الذي يساعده في غلق البوابات والانتصار على الجن، ويطلب منه إخماد الفتنة التي زرعها سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

يبقى السؤال: هل سيحاول قزح استخدام الخاتم الذي حصل عليه من مليكة ضد صابر لفتح بوابات أخرى؟

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح
احمد خالد صالح هبه مجدى تامر شلتوت حمادة هلال حمزة العيلي دنيا عبد العزيز سهر الصايغ فتحي عبد الوهاب مسلسل المداح 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

الرئيس يوجه ببذل مزيد من الجهد لبناء وصياغة الشخصية المصرية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

بـ 100 راجل الحلقة 27 .. محمد رضوان يقـ.ـتل محمد القس وانهيار سمية الخشاب

قلع الحجر الحلقة 27.. جلسة صلح بين محمد رياض وأيمن الشيوي

محمد رياض: لم أقلق من تقديم شخصية فرماوى الشرير

اللى فارق فارق.. وليد سعد يعود للغناء بعد في العيد غياب 17 عام

في ذكراها.. قصة وفاة شهرزاد أثناء نومها

تونس ضيفة شرف مهرجان أسوان وتكريم كاهنة عطية و"بنات ألفة" في الافتتاح

ذكراه.. قصة رحيل الضيف أحمد واللحظات الأخيرة في حياته

ترشيحاتنا

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية قبل عيد الفطر .. وهذه عقوبة المخالفين

مستشار مسلسل نعمة الأفوكاتو القانوني يكشف مفاجأة عن المرافعة بالعامية|فيديو

«مالهاش لازمة»|حسن شاكوش يتطاول على طليقته ريم طارق في رامز جاب من الآخر

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

رامز جاب من الآخر.. بكاء وشتائم ريم طارق عند مشاهدة حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ