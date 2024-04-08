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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب

مبيعات آيفون في الصين
مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض

في الفترة الأخيرة، واجهت شركة أبل انخفاضًا في مبيعات آيفون في الصين، وهي السوق التي كانت تاريخيًا حاسمة بالنسبة للإيرادات العالمية لعملاق التكنولوجيا. 

يواجه الوضع المهيمن لـ آيفون من إنتاج شركة أبل في الصين تحديًا بسبب المنافسة الشرسة من العلامات التجارية المحلية، وخاصة هواوي، حيث يختار المستهلكون الصينيون على نحو متزايد المنتجات المحلية وسط التوترات الجيوسياسية مع الغرب.

وفقًا لبيانات شركة UBS، انخفضت مبيعات آيفون في فبراير بنسبة 4٪ على أساس سنوي، وشحنت الشركة إجمالي 17.4 مليون وحدة على مستوى العالم، بانخفاض من 18.1 مليون وحدة في فبراير 2023. 

كشفت UBS أيضًا أن الانخفاض الرئيسي كان في الصين والهند والولايات المتحدة، كما أن العلامات التجارية المحلية للهواتف الذكية في الصين، مثل هواوي،وشاومي، وفيفو، وأوبو، واصلت الاستحواذ على حصة في السوق. وهذا يضع الكثير من الضغط على أبل للتوصل إلى استراتيجية واستعادة مكانتها.

 

وسلط محللو شركة Counterpoint الضوء على تحول ملحوظ في سوق الهواتف الذكية الصينية، حيث شهدت أبل انخفاضًا في المبيعات بنسبة 24٪ في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

كما انخفضت مبيعات آيفون في السوق الهندية أيضًا بنسبة 13% على أساس سنوي. وهذا أيضًا تحدٍ خطير يواجهه الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك.

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