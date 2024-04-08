كله فى الأونطة.. أحمد العوضي يهاجم محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها نمبر وان

قال الفنان أحمد العوضى، إنني أسعى دائما لأن أحافظ على حب الناس لي، وهذا “أبرك من نجاحي”، فلا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتُصدم، فالغرور بداية النهاية، وأنا اللي شاغلني إن يكون المسلسل بتاعى السنة الجاية أنجح مسلسل".

وأضاف أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، "ما فيش حد رقم 1 فى المطلق، فالواحد هو الله، وغير كده كله فى الأونطة، وأنا عمرى ما دخلت صراع “نمبر وان” ومافيش حد رقم واحد طول".

أحمد العوضي: أنا بنافس نفسي

وواصل الفنان أحمد العوضي، "أنا بنافس نفسى بس، وحب الناس أهم من النجاح، وده جزء كبير من نجاح مسلسل حق عرب".

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل جديدة عن علاقته بطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنه حب الرجل للمرأة ليس بضعف.

علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وأضاف أحمد العوضي، في حوار مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، أن أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز، وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل".



وتابع الفنان أحمد العوضي، أن:"هفضل أقول كده على طول لأني مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني، أنا بقول كلام ممكن يتاخد عليا بعد كده ولكن دي الحقيقة.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن :"مين قال إن حب الراجل للست ضعف؟ أنت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها، أنا ممكن أحسسها بحبي ليها بـ رجولة".