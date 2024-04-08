فنانات لوحات السجاد لباب رزق: جيوبنا مليانة وبيوتنا حلوة ومبسوطين

زار الإعلامي يسري الفخراني في برنامج باب رزق الذي يقدمه على قناة دي ام سي مركز رمسيس ويصا واصف للفنون بقرية الحرانية في محافظة الجيزة والتقى عدد من الفنانين الذي افنوا حياتهم في فن نسج السجاد يدويا.



والتقى الفخراني المهندس إكرام نصحي مدير مركز رمسيس ويصا الذي أوضح أن الفنانين يلتحقون بالعمل في مركز رمسيس ويصا من عمر ٨ إلى ١١ عاما في الأغلب بينما تكبر الموهبة بعمر الفنان وخبرته.



ولفت نصحي إلى سعادة مجموعة الفنانين عند انتهاء احدهم من عمل لوحته لشعورهم بمدى تعبه طوال فترة ربما تزيد عن ١٣ شهرا.



وأوضح ان المركز الذي يضم ٢٤ فنانا يحرص على أن يبقى لكل فنان قدرته الخاصة.



وقالت فنانة: "حبينا نشتغل وحبينا نمارس المهنه بتاعتنا وما سالنا في حد وبقينا أحلى الناس وجيوبنا مليانه وبيوتنا حلوة وعيالنا حلوة وربنا عيالنا.. انا ابني كان في جامعه القاهرة بكالوريوس تجاره وعيالي التانيين شغالين شغلانات حلوة بتعليمهم ومبسوطين بيا ان انا بشتغل حتى المديريين بتاعتهم بيشوفونا على النت ويشوفونا على الفيسبوك بيقولوا لهم يعني الحرانيه حلوة.

وقالت احدى الفنانات: "انا جيت هنا وانا عندي 11 سة.. المكان كان فيه ناس قرايبي فسمعت عنه فقررت اشتغل ولي هنا 40 سنة تزوجت خلالها وخلفت وزوجت أولادي.