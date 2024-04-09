عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي عبر قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تلفزيونيا بعنوان "هل يتسبب الكونجرس في خسارة أوكرانيا ضد روسيا؟.. تخوفات زيلينسكي تتزايد بعد تراجع الدعم الأمريكي".

بوضوح تام كشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن أن بلاده ستخسر حربها ضد روسيا إذا ما استمرّ الكونجرس الأمريكي في رفضه إقرار حزمة المساعدات المقررة لكييف لمساعدتها في صد الهجوم الروسي المتواصل.

وحذر الرئيس الأوكراني في الوقت ذاته من احتمالات نفاد الصواريخ الدفاعية الأوكرانية أمام القصف الروسي المكثف.

تحذيرات زيلينسكي تكشف عن صعوبات كبيرة تواجهها كييف بشأن معركتها ضد روسيا، في ظل تراجع الدعم الغربي وليس الأمريكي فقط، وفي ظل تكثيف الضربات الروسية بالمسيرات والصواريخ على المدن الأوكرانية.

