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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هل تبادل تهانى العيد وتوزيع العيدية وتناول الأطعمة مازالت طقوس متواجدة

طقوس العيد
طقوس العيد

بعض الطقوس التقليدية التي ترتبط بتبادل التهاني في عيد الفطر وتوزيع العيدية وتناول الأطعمة الشهية، كشفت عنها خبيرة الأتيكيت بسمة الفار لصدى البلد.

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تهانى العيد 

كحك العيد

تبادل التهاني: في صباح أول يوم من عيد الفطر، يتبادل الناس التهاني والتبريكات. يُمكنك استخدام عبارات مثل "عيد مبارك" أو "كل عام وأنتم بخير" للتعبير عن أمنياتك للآخرين بعيد سعيد.

توزيع العيدية: العيدية هي هدايا صغيرة تعطى للأطفال وأحيانًا للأقارب الأصغر سنًا. تتمثل العيدية عادة في مبلغ مالي صغير يعطى في ظروف مغلفة بشكل جميل، تهدف العيدية إلى إدخال الفرحة والبهجة في قلوب الأطفال وإظهار التقدير والرغبة في تبادل الفرحة في هذا الوقت المميز.

تناول الأطعمة الشهية: يعتبر تناول الطعام جزءًا مهمًا من احتفالات عيد الفطر، يقوم الناس بتحضير وجبات لذيذة وشهية لتناولها مع العائلة والأصدقاء. قد تشمل هذه الأطعمة المعروفة مثل الكعك العيد، والمعجنات المختلفة، والحلويات المحلية التقليدية، يُعَدّ تناول الطعام معًا فرصة للتواصل وتقوية الروابط العائلية والاجتماعية.

هذه بعض الطقوس الرئيسية التي ترتبط بتبادل التهاني في عيد الفطر وتوزيع العيدية وتناول الأطعمة الشهية، يمكنك تجربة هذه الطقوس والاستمتاع بجو الاحتفال بالعيد مع العائلة والأصدقاء.  

الطقوس التقليدية وتوزيع العيدية عيد الفطر توزيع العيدية الحلويات المحلية التقليدية الطقوس الاحتفال بالعيد ​​​​​​​health

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