تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن ظاهرة كسوف الشمس.. أحمد العوضي يهاجم محمد رمضان.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

شن هجوم وتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن تنفيذ هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

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كله فى الأونطة.. أحمد العوضي يهاجم محمد رمضان: مفيش حاجة اسمها نمبر وان

قال الفنان أحمد العوضى، إنني أسعى دائما لأن أحافظ على حب الناس لي، وهذا “أبرك من نجاحي”، فلا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتُصدم، فالغرور بداية النهاية، وأنا اللي شاغلني إن يكون المسلسل بتاعى السنة الجاية أنجح مسلسل".

سعاد صالح: الرجل الذي يعدد الزوجات عاصٍ في هذه الحالة

أكدت الداعية سعاد صالح، أن تعدد الزواجات في الإسلام له شروط، موضحة: "من تزوج بغير سبب ولم يعدل بين الزوجتين فهو عاصٍ وآثم".

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البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن ظاهرة كسوف الشمس

تحدث الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الكسوف الشمسي الذي تشهده الآن عدة دول حول العالم، وهل ستشهده مصر والمنطقة العربية أم لا، ومدى خطورته على البشر.



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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر.. بشرى سارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



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مصدر مصري رفيع المستوى: دخول 401 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى بدخول ٤٠١ شاحنة مساعدات إنسانية تشمل أغذية وأدوية ووقودا إلى غزة اليوم.



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ليس بيومي فؤاد.. أحمد العوضي: أنا البطل الحقيقي لفيلم الإسكندراني

أكد الفنان أحمد العوضي، أن الفنان بيومي فؤاد كان قد صرح بأنه بطل فيلم “الإسكندراني”، مشيرا إلى أن تلك التصريحات غير صحيحة، ولكن الفيلم من بطولتي وتم الترويج له وبيعه بأسمي".



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ليلة العيد.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من طقس الغد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك منخفضا جويا يضرب البلاد حاليا، ومستمر حتى الغد، ليلة عيد الفطر المبارك.



‏مجد القاسم يُبكي لبنى عبد العزيز بسبب "أسمر يا أسمراني".. تفاصيل حكى الفنان السوري مجد القاسم، موقفا مؤثرا جمعه بالفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز بإحدى الحفلات الخاصة بتكريمها.

وقال الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لبنى دخلت في نوبة بكاء شديدة على خلفية غنائي أغنية أسمر يا سمراني وقالتلي دي أحب الأغاني لقلبي وأنت غنيتها بطعم تاني وأبدعت فيها وكانت مفاجأة إنها تتغنالي تاني بعد الفنان الراحل العندليب عبدالحليم حافظ.