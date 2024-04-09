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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: إيران سترد عبر وكلائها بتنفيذ هجوم كبير ضد إسرائيل الأسبوع الجاري

صدى البلد

رجحت الاستخبارات الأمريكية أن رد إيران على إسرائيل لن يكون مباشرا بل عبر وكلائها في المنطقة.

ونقلت محطة سي إن إن عن مصادر أمريكية قولها إن "الترجيحات تشير إلى مجموعات موالية لإيران سوف تشن هجوما كبيرا ضد إسرائيل هذا الأسبوع".

واضاف مصدران أمريكيان لـ"CNN" بأن تقديرات المخابرات الأميركية تشير إلى حث إيران جماعات مسلحة على شن هجوم متزامن بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

“طهران تخشى حدوث تصعيد كبير ولا تريد إعطاء واشنطن أو حلفائها ذريعة لمهاجمتها بشكل مباشر لذلك حثت وكلائها للقيام بالرد” وفقا لـ المصادر.

 

الاستخبارات الامريكية ايران إسرائيل

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