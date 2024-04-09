في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. تعرف على أهم محطاته الفنية

يحل اليوم ذكرى ميلاد عازف الجيتار والفنان عمر خورشيد ، والذي قدم اعمالا مميزة .

عمر خورشيد، اسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، وُلد في حي عابدين بالقاهرة يوم 9 ابريل 1945، حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني.

عمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة.

كانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب"، وشاركت معهما البطولة ملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، لكن عمر لم يكن راضيًا عن هذا الفيلم بسبب أخطاء السيناريو، كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني منها: "الخماسين"، و"الحائرة"، و"الحمامة"، و"الثأر"، و"آنسة".

لقي مصرعه في 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية «دينا» في نهاية شارع الهرم أمام مطعم «خريستو».