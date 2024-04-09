عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

صدى البلد

ننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 والتى تسجل استقرارا ملحوظا عند مستويات 340 إلى 450 جنيها وبلغ سعر الكبدة البلدي 440 جنيها خلال أيام شهر رمضان المبارك 2024.

وتختلف أسعار اللحوم وفق كل محافظة وبحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 310- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 280 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها

اسعار اسعار اللحوم البرازيلي أسعار اللحوم البلدية البلدي البقري الجزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن البرامج الرقمية للقيادات التربوية

حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. تفاصيل

دوري أبطال أوروبا.. مارتينيلي يقود هجوم أرسنال ضد بايرن ميونخ

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي الفقير أو أختي.. الأزهر للفتوى يجيب

186 يوم إبادة.. العثور على 381 جثمانا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي

الإجراءات القانونية لرجوع المهاجر لـ عمله الحكومي بعد الاستقالة| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ