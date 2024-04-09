تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-4-2024، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، والذي سجل فى البنك الأهلى المصرى 12.69جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.66جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.64 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.59 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.