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اقتصاد

بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة 5 مايو

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 : يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وقال وزير الإسكان، إن مدينة المنصـــورة الجديــدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوســط، وفيلات إسكان متميــز، وبها شواطـئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه " كورنيــش أهـــل مصـــر "،  بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 9/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارة  رقم 8، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 26/5/20224، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 29/5/20245، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الخميس 30/5/2024، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 2/6/2024، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الإثنين 3/6/2024، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 4/6/2024، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح " الغمراوي "، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 9/6/2024، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 10/6/2024، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 12/6/2024، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 13/6/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 24/6/2024، وتم تخصيص أيام من الثلاثاء 25/6/2024 : الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

 

أسرة المصرية إسكان متوسط الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة

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