سمية الخشاب وأبطال مسلسل ب 100 راجل في ضيافة صدى البلد.. صور

حل كل من الفنانة سمية الخشاب والفنانة نانسى صلاح والفنان محمد رضوان والفنان محمد عبد العظيم والمخرج إبرام نشأت أبطال وصناع مسلسل ب 100 راجل ضيوفا على موقع صدى البلد حيث كشفوا عديد من التفاصيل عن العمل.

وتحدثت سمية الخشاب عن سر إعجابها بهذا العمل الذى عرض فى رمضان وتحديدا شخصية غالية أبو الدهب التى تمر بعديد من الصعوبات فى حياتها بالعمل.

بينما كشفت الفنانة نانسى صلاح تفاصيل دورها فى المسلسل وتعاونها مع الفنان إبراهيم السمان وقصة الدور الذى دفعها إلى تجسيد شخصية شحاته وتعرضت لموقف حقيقى مع الجمهور.

أما محمد عبد العظيم كشف عن شخصية عباس وما الذى جذبه فيها خاصة أنها شخصية شرير ومركبة وتتعرض لعديد من التحولات فى المسلسل.

وقال محمد رضوان أن مشاركته فى مسلسل ب 100 راجل يعد تحدى بالنسبة له لأنه دور بعيد تماما عن الكوميديا التى يقدمها و "مهران" من الشخصيات الصعبة المركبة التى تستفز ملكاته كممثل.

وأخير المخرج إبرام نشأت فقال أن هذا العمل مجهد للغاية بسبب كثرة المشاهد الصعبة وكشف عن بعضها خلال الندوة كما تحدث عن مشاهد الأكشن التى كانت مليئة بالصعوبة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد

أبطال مسلسل ب100 راجل فى ضيافة صدى البلد